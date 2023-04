Naď ocenil rozšírenie NATO o Fínsko: Hovorí o významnom dni pre Alianciu

"Bezpečnostná realita, ktorú pred viac ako rokom pre celý svet vytvorila Ruská federácia, jasne potvrdila opodstatnenie existencie najväčšej a najsilnejšej obrannej aliancie na svete - NATO. Na báze mušketierskeho princípu sme dobrovoľne zaviazaní brániť sa spoločne a navzájom - naše krajiny, obyvateľov a hodnoty. Som preto veľmi rád, že dnes sa k nám oficiálne pridá aj Fínsko, pretože spolu sme silnejší," uviedol Naď. Ako dodal, išlo o najrýchlejší ratifikačný proces v modernej histórii NATO. Zároveň vyjadril podporu rozšírenia Aliancie aj o 32. člena - Švédsko.

Argumentov za vstup Švédska do NATO je podľa Novákovej viac než proti nemu

Severoatlantická aliancia musí byť jednotná a musí byť silnejšia, o otázkach jej rozširovania však treba diskutovať. Vyhlásila to v pondelok večer v rozhovore pre tureckú štátnu spravodajskú televíziu TRT World maďarská prezidentka Katalin Nováková. Podľa nej za vstup Švédska do NATO existuje viac argumentov než proti nemu. Informuje o tom agentúra MTI.

Zdroj: TASR/Katalin Nováková

"V týchto ťažkých časoch musíme zostať jednotní a ukázať svoju silu. NATO je dôležitá aliancia, ktorú treba posilniť," zdôraznila Nováková. V súvislosti s tým, že posledný marcový týždeň Maďarsko i Turecko odsúhlasili vstup Fínska do NATO, Nováková pripomenula búrlivú diskusiu o vstupe Švédska v maďarskom parlamente, pretože vysokí švédski predstavitelia predtým urobili neprijateľné vyhlásenia o Maďarsku.

Osobne sa však domnieva, že za vstup Švédska do NATO hovorí viac argumentov než proti nemu. V danej situácii preto podporuje prijatie tejto škandinávskej krajiny, pretože by to posilnilo zväzok NATO. Ako dodala, napriek tomu chápe obavy maďarských poslancov aj Turecka a pripomenula, že aj švédsky parlament iba ​​v posledných týždňoch po dlhej diskusii rozhodol, že Švédsko chce patriť do NATO.

Severoatlantická aliancia vznikla 4. apríla 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy. Jej signatármi boli ministri zahraničných vecí 12 zakladajúcich štátov. Do platnosti zmluva vstúpila 24. augusta 1949. Slovensko sa stalo členom v rámci najväčšieho rozšírenia Severoatlantickej aliancie v roku 2004 spolu so Slovinskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Rumunskom a Bulharskom.