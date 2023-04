Trump ide do New Yorku: Starosta Eric Adams varuje pred násilnosťami

Galéria fotiek (3) Donald Trump

NEW YORK/PALM BEACH - Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump opustil v pondelok popoludní miestneho času svoje floridské sídlo Mar-a-Lago, odkiaľ cestuje do New Yorku, kde sa má v utorok postaviť pred sudcu v kauze úplatku pre pornoherečku. Newyorský starosta Eric Adams v tejto súvislosti upozornil ľudí, ktorí plánujú v meste protestovať, aby "sa kontrolovali". V pondelok to uviedla agentúry AFP.