Možná účasť Ukrajiny na jesenných výbuchoch plynovodov Nord Stream je podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského čistý výmysel. Hlava Ukrajiny túto teóriu poprela s tým, že podobné informácie sa šíria s cieľom vyvolať spomalenie pomoci pre Ukrajinu. "Pokiaľ ide o Nord Stream, nemáme s tým nič spoločné," uviedol Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s fínskou premiérkou Sannou Marinovou v Kyjeve. Informáciu poskytol portál Ukrinform.

"Myslím, že je veľmi nebezpečné, že niektoré nezávislé médiá, ktoré som vždy veľmi rešpektoval, robia takéto kroky. Hrá to len do karát Ruskej federácie a podnikateľských subjektov, ktoré sú proti zavedeniu silných sankcií pre Rusko. Dôvodo je jednoduchý, trpí tým ich biznis. Navyše, takéto subjekty nemusia byť len na území Ruskej federácie," povedal Zelenskyj.

Podpora Ukrajiny len navonok?

Prezident sa vyjadril, že neprebieha len boj proti ruskému nepriateľovi, ale aj proti osobám, ktoré vidia len peniaze. "Ich biznis trpí poklesom obchodu s teroristickým štátom," zdôraznil s tým, že sú tu dokonca aj tretie krajiny, ktoré umožňujú Rusku obchádzať následky z uvalených sankcií. "Na jednej strane podporujú Ukrajinu, našu suverenitu. Áno, odškrtli si políčko, čo museli urobiť. Na druhej strane, ale tie isté krajiny obchádzajú účinnosť uvalených sankcií. Zarábajú desiatky miliárd dolárov a v porovnaní s obdobím pred vojnou sa ich obchod s Ruskom ešte viac prehĺbil," poznamenal prezident. Týka sa to podľa neho mnohých krajín, aj tých, ktoré sú súčasťou EÚ alebo NATO.

"Dal by som si pozor na to, pre koho sú takéto informácie prospešné. Ukrajina to určite neurobila" dodal. Koncom septembra 2022 došlo k výbuchu na plynvodoch Nord Stream a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Plyn začal unikať v štyroch častiach výhradných ekonomických zón Dánska a Švédska. Pred nejakým časom sme vám poskytli názor amerického novinára, podľa ktorého má tieto výbuchy na svedomí USA.

Oficiálne vyšetrovanie však naďalej pokračuje. Podieľajú sa na ňom Švédsko, Nemecko a Dánsko. Mnohé krajiny sa od začiatku prikláňajú k názoru, že incident má na svedomí Ruská federácia, aby odklonila Západ od vojny na Ukrajine. O údajnom zapojení "proukrajinských skupín" do incidentu informovali 7. marca The New York Times.