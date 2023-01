Chorvátsky prezident skritizoval Západ za sľúbené dodávky tankov na Ukrajinu

Milanovič uviedol, že je "šialené" myslieť si, že Rusko môže byť porazené v konvenčnej vojne. "Som proti posielaniu akýchkoľvek zbraní. Predlžuje to konflikt. Čo je cieľom? Rozpad Ruska, zmena vlády? Hovorí sa aj o roztrhaní Ruska. Je to šialené," povedal novinárom v chorvátskej metropole Záhreb.

Milanovič je prezidentom Chorvátska, členskej krajiny Severoatlantickej aliancie, od roku 2020. V prezidentských voľbách na prelome rokov 2019 a 2020 kandidoval ako ľavicovo orientovaný liberálny kandidát, protipól ku konzervatívnej vláde, ktorá je v súčasnosti v krajine pri moci. Následne sa však prezident obrátil k populistickému nacionalizmu a v súčasnosti kritizuje západnú politiku voči Rusku, ako aj voči Balkánu, vysvetľuje AP. Milanovič si časom vybudoval povesť proruského podporovateľa, čo však viackrát poprel. V uplynulých mesiacoch bol proti vstupu Fínska a Švédska do NATO a odmietol tiež výcvik ukrajinských vojakov pod vedením EÚ v Chorvátsku.

USA nedávno oznámili, že Ukrajine poskytnú 31 tankov Abrams, Nemecko zasa Kyjevu sľúbilo dodanie 14 tankov Leopard 2 a povolilo ostatným krajinám urobiť to isté. Chorvátsky prezident povedal, že "od roku 2014 do 2022 sme sledovali, ako niekto provokuje Rusko s úmyslom rozpútať túto vojnu". "Čo je cieľom tejto vojny? Vojna proti jadrovej veľmoci, ktorá je vo vojne s inou krajinou? Existuje konvenčný spôsob, ako poraziť takúto krajinu?" pýtal sa Milanovič. "Kto za to zaplatí? Európa. Amerika platí najmenej... Ani jeden americký tank nepôjde na Ukrajinu v nasledujúcom roku. Pošlú tam iba nemecké tanky," dodal.

Hoci má prezident v Chorvátsku najmä reprezentatívnu funkciu, je tiež najvyšším veliteľom ozbrojených síl. Najnovšie Milanovičove protizápadné prejavy zahanbili vládu krajiny, ktorá plne podporuje Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii, píše AP.