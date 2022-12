Exxon žaluje EÚ, aby zablokoval daň na nadmerné zisky energetických firiem

Vysoké ceny energií, ktoré priniesli ropným koncernom rekordné zisky, podporujú infláciu po celom svete a viedli k výzvam na ďalšie zdanenie sektora. Daň z nadmerných ziskov je podľa hovorcu Exxonu Caseyho Nortona "kontraproduktívna", odradzuje firmy od investícií a znižuje dôveru investorov. Koncern ju bude brať do úvahy pri svojom rozhodovaní o miliardových investíciách v Európe. "Či tu budeme investovať, závisí predovšetkým od toho, ako atraktívna globálne konkurencieschopná Európa bude," uviedol Norton.

Európska daň z nadmerných ziskov by koncern mohla do konca roka 2023 stáť minimálne 2 miliardy USD (1,88 miliardy eur), uviedla finančná šéfka Exxonu Kathryn Mikellsová. Exxon uviedol, že v uplynulom desaťročí investoval 3 miliardy USD do európskych rafinérskych projektov v Európe, ktoré regiónu pomáhajú v čase, keď sa Európa snaží znížiť dovoz energií z Ruska. "Budeme pokračovať v spolupráci s lídrami EÚ, aby sme vyriešili tieto problémy," uviedol koncern.