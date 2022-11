Biden pred voľbami vyzýva Američanov: Je v našej moci demokraciu zachrániť

"Sú kandidáti na všetky úrovne amerických úradov..., ktorí sa nezaviazali k tomu, že budú rešpektovať výsledky volieb," povedal Biden v stredajšom televíznom prejave k národu. Podľa jeho slov po celej krajine tento rok kandidujú viac než tri stovky republikánskych "popieračov volieb", ktorých cieľom je "podkopať samotný volebný systém", po vzore bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Trump odmietol uznať víťazstvo Bidena

Trump v roku 2020 odmietol uznať výsledky volieb, v ktorých ho porazil Biden. Svojimi nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych volebných podvodoch podnietil aj útok svojich stúpencov na washingtonský Kapitol z januára 2021. Trumpove falošné tvrdenia o "ukradnutých voľbách" podľa Bidena za posledné dva roky "vyvolali nebezpečný nárast politicky motivovaného násilia a zastrašovania voličov".

V tejto súvislosti spomenul minulotýždňový útok na manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Páchateľ mal v úmysle napadnúť samotnú Pelosiovú a plánoval aj útoky na ďalších politikov. "Toto je cesta k tomu, aby v Amerike vypukol chaos. Nemá to obdobu. Je to protizákonné. Je to neamerické," konštatoval Biden na margo politicky motivovaného násilia s tým, že čoraz viac ľudí takéto prejavy schvaľuje alebo aspoň mlčí.

Galéria fotiek (2) Joe Biden

Zdroj: SITA/AP

Prezident vyzval Američanov o zjednotenie

Prezident preto vyzval všetkých Američanov, aby sa zjednotili v záujme záchrany demokracie a spoločne povedali dôrazné "nie" politickému násiliu a zastrašovaniu. "Cítime v kostiach, že demokracia je ohrozená, ale tiež si uvedomujeme toto: je v našej moci demokraciu zachrániť," povedal Biden spoluobčanom. Kľúčový význam v tomto smere budú mať podľa neho práve budúcotýždňové voľby.

V USA sa uskutočnia dôležité voľby

Na budúci utorok 8. novembra sa v USA uskutočnia dôležité voľby, ktoré sa pravidelne konajú zhruba v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta, tzv. midterm election. Bude sa v nich rozhodovať o všetkých kreslách v Snemovni reprezentantov aj o viac než tretine Senátu. Voliči budú vyberať aj guvernérov v desiatkach amerických štátov a rozhodovať o obsadení množstva ďalších úradov na štátnej a lokálnej úrovni. Prieskumy predpovedajú, že republikáni zrejme získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, v ktorej doposiaľ dominovali demokrati, a možno ovládnu aj Senát amerického Kongresu.