Poľský prevádzkovateľ vylúčil, že príčinou úniku z ropovodu Družba je sabotáž

Technici sa dostali k miestu poškodenia a našli dieru, uviedla spoločnosť PERN v stredu (12. 10.) neskoro večer. "Podľa prvých zistení a spôsobu a tvaru deformácie potrubia v tejto chvíli neexistuje nič, čo by naznačovalo cudzie zavinenie," uviedla firma vo svojom vyhlásení.

V súčasnosti sa však realizujú detailné analýzy, aby sa príčina nehody vyšetrila a ropovod sa opravil a čo najskôr sa vrátil späť do prevádzky. PERN v stredu zistil únik ropy v jednom z potrubí ropovodu Družba, ktorý prepravuje ropu z Ruska do Európy. To ešte zvýšilo obavy o energetickú bezpečnosť Európy. Koncom septembra totiž došlo k viacerým únikom plynu z plynovodov Nord Stream, ktoré spôsobili výbuchy.

Miesto poškodenia ropovodu Družba sa nachádza približne 70 kilometrov od mesta Plock v centrálnom Poľsku. Diera je na hlavnom vedení, cez ktoré sa prepravuje ropa do Nemecka.