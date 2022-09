Bulharská pobrežná stráž zachránila v Čiernom mori 38 migrantov: Cestovali z Turecka

Galéria fotiek (1) Turecko umožnilo tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom.

SOFIA - Bulharská pobrežná stráž zachránila vo štvrtok 38 migrantov, ktorí sa pokúšali cez Čierne more dostať do Rumunska. Oznámilo to bulharské ministerstvo vnútra, informuje agentúra AFP s tým, že ide o prvý incident tohto druhu, ku ktorému tam došlo od roku 2014.