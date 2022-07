Národný park České Švajčiarsko sužuje požiar! Na pomoc prídu aj slovenskí hasiči

Galéria fotiek (1) Požiar v národnom parku České Švajčiarsko

Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

PRAHA - Do medzinárodnej spolupráce pri likvidovaní požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko sa zapoja aj slovenskí vojaci. Vláda v Bratislave vo štvrtok schválila vyslanie do 30 príslušníkov Ozbrojených síl SR na účel humanitárnej pomoci pri zvládaní požiarov a odstraňovaní ich následkov. Do Česka pôjdu spolu s vrtuľníkom Black Hawk UH-60M s bambi vakom a príslušnou kolesovou technikou.