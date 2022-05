Heger sa snažil presvedčiť Orbána: Verí, že sa dosiahne dohoda o 6. balíku protiruských sankcií

Premiér vyjadril nádej, že lídri EÚ smerujú k dohode o šiestom balíku sankcií, a to aj v prípade výnimky pre ropné embargo, ktoré by nezahŕňalo ropovod Družba. "Toto by malo pomôcť. Slovensko nie je problém a verím, že sa pridá aj Maďarsko," uviedol Heger počas letu z Bratislavy do Bruselu.

Výnimka na dodávky ropy cez ropovod Družba by mala platiť 2,5 roka. Podľa Hegera je to pre krajiny ako Slovensko dôležité preto, že nemá možnosti ako si rýchlo vyrokovať iný zdroj dodávok. "Pre Slovensko je dôležité zabezpečiť dostatok plynu a ropy pre všetkých občanov, čiže treba hľadať aj alternatívy," spresnil. Pripomenul, že Slovensko podniká všetky kroky a na summite bude trvať na solidarite, lebo ako krajina bez prístupu k moru potrebujeme, aby nám partneri v prípade nejakého výpadku pomohli a dodali potrebné množstvo plynu aj ropy.

Pripomenul, že Slovensko má pripravený interkonektor cez Poľsko, ktorý zabezpečí viac ako 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je vlastne ročná spotreba krajiny. Alternatívou je teda stlačený plyn (LNG) alebo zemný plyn z Nórska, na čo je už zmluvne pripravená aj plynárenská spoločnosť SPP. Heger odkázal, že ak sa podarí naplniť zásobníky do 10. júla, tak v rámci tohoročnej vykurovacej sezóny bude mať Slovensko dostatok plynu.

Heger sa pred summitom EÚ pokúšal presvedčiť Orbána o ropnom embargu

Slovenský premiér Eduard Heger sa po príchode na mimoriadny summit EÚ v Bruseli stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, a v rámci samostatných rokovaní sa ho pokúsil "dostať na palubu", čiže presvedčiť ho, aby Maďarsko súhlasilo s kompromisným návrhom na ropné embargo EÚ voči Rusku.

Heger zopakoval svoju predošlú pozíciu, že Slovensko ako krajina bez prístupu k moru potrebuje zabezpečiť alternatívy k ruskému plynu a rope a zaistiť tak dostatok dodávok pre občanov Slovenska. "Preto aj dnes budem trvať na solidarite v prípade nejakých náhlych výpadkov," uviedol s odkazom na možnosť, že Slovensku v prípade núdze pomôžu s dodávkami plynu a ropy ostatné členské krajiny Únie.

Zároveň zdôraznil, že na žiadosť maďarskej strany sa tesne pred summitom stretol s Viktorom Orbánom na separátnych rokovaniach. "Mojim cieľom bolo dostať ho na palubu, pretože je dôležitá jednota a potrebujeme prijať šiesty balík sankcií. Pretože si uvedomujeme, že tieto peniaze, ktoré platíme za ruskú ropu a plyn financujú ruskú vojnu na Ukrajine. To bol cieľ našich diskusií a verím, že sa to podarí," uviedol Heger. Nespresnil však ako na jeho snahy reagoval Viktor Orbán a či naznačil ochotu na kompromisnú dohodu na úrovni EÚ ešte počas tohto summitu. Orbán ešte pred stretnutím s Hegerom pre médiá vyhlásil, že "momentálne nevidí žiaden kompromis".