Heger sa zúčastnil na sneme európskych ľudovcov ako hosť: OĽaNO čaká na vstup

Galéria fotiek (2) Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRUSEL - Slovenské politické hnutie OĽaNO čaká na rozhodnutie Európskej ľudovej strany (EPP) v súvislosti so svojím členstvom v tejto celoeurópskej politickej rodine. Pre spravodajcu to v utorok uviedol predseda vlády SR Eduard Heger po skončení summitu EÚ v Bruseli a pred odchodom do Rotterdamu na snem EPP.