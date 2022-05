USA nechcú studenú vojnu s Čínou, no budú brániť medzinárodný poriadok

WASHINGTON - Spojené štáty sa nesnažia o vyvolanie studenej vojny s Čínou, no chcú, aby Peking dodržiaval medzinárodné pravidlá. Vyhlásil to vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v dlho očakávanom príhovore týkajúcom sa stratégie USA zameranej na Čínu ako rastúcu veľmoc. Informuje o tom na základe správ televízie NBC a agentúry Reuters.

"Nevyhľadávame konflikt ani novú studenú vojnu. Naopak sme odhodlaní sa tomu vyhnúť," uviedol Blinken s tým, že Washington nechce brániť Číne v ekonomickom raste ani meniť politický systém Pekingu. "Budeme však brániť a posilňovať medzinárodné právo, dohody, princípy a inštitúcie, ktoré udržiavajú mier a bezpečnosť a umožňujú krajinám vrátane Spojených štátov a Číny koexistovať a spolupracovať," pokračoval Blinken.

Spojené štáty budú podľa Blinkena chrániť svoje záujmy a konkurovať Číne tým, že budú spolupracovať v súlade so svojimi spojencami po celom svete a investovať do inovácii doma. Stratégiu Bidenovej administratívy voči Číne možno podľa Blinkena zhrnúť slovami "investovanie, zbližovanie, súperenie". Aj napriek pretrvávajúcej vojne na Ukrajine predstavuje Čína podľa šéfa americkej diplomacie jednu z najvážnejších dlhodobých výziev pre medzinárodný poriadok.

Galéria fotiek (3) Čínsky prezident Si Ťin-pching

Zdroj: TASR/ AP Photo/Andy Wong

Podľa Blinkena by vízia Pekingu posunula svet 75 rokov späť

"Čína je jedinou krajinou, ktorá je odhodlaná pretvoriť medzinárodný poriadok a má tiež v čoraz väčšej miere ekonomickú, diplomatickú, vojenskú a technologickú silu, aby to urobila," vyhlásil Blinken. Zároveň dodal, že vízia Pekingu by posunula svet 75 rokov späť od univerzálnych hodnôt, ktoré pomohli udržať svetový pokrok. "Jednoducho povedané – Spojené štáty a Čína sa musia so sebou v dohľadnej budúcnosti navzájom vyrovnávať. To je dôvod, prečo sú tieto vzťahy najkomplexnejšie a najzávažnejšie, aké vo svete s kýmkoľvek máme," pokračoval Blinken.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Olivier Douliery, Pool Photo via AP

"Pod vládou (čínskeho) prezidenta Si Ťin-pchinga začala byť vládnuca komunistická strana doma represívnejšia a v zahraničí agresívnejšia," uviedol Blinken s tým, že Peking by mal svoju moc využiť skôr na revitalizáciu zákonov, dohôd či inštitúcií, ktoré mu umožnili uspieť a z ktorých môžu ťažiť aj iné krajiny. Šéf americkej diplomacie zároveň uviedol, že Washington je pripravený komunikovať s Pekingom o celom rade problémov, pričom dúfa, že táto komunikácia sa uskutoční.

Vzťahy Spojených štátov a Číny sa dostali na doposiaľ najnižšiu úroveň pod vedením bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a ešte viac sa zhoršili po nástupe Joea Bidena do funkcie prezidenta. Biden totiž nezrušil rozsiahle clá, ktoré na čínske tovary uvalil jeho predchodca, a zároveň udržiava blízke vzťahy s krajinami v indopacifickom regióne a mimo neho, aby potlačil rastúci vplyv Číny, vysvetľuje Reuters.