Po vpáde priaznivcov Donalda Trumpa do budovy Kongresu zahynulo päť ľudí: Súd mal dnes oznámiť výšku trestu

WASHINGTON - Výber informácií o vpáde priaznivcov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021 (súd by mal dnes oznámiť výšku trestu pre Guya Wesleyho Reffitta, ktorý sa stal prvým obžalovaným v kauze vlaňajších nepokojov v Kongrese, o osude ktorého rozhodovala súdna porota):

Nepokoje v Kapitole, sídle Kongresu, vypukli 6. januára 2021 vo chvíli, keď tam začínala spoločná schôdza oboch komôr Kongresu, ktoré mali formálne potvrdiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020. Vo voľbách doterajší prezident Donald Trump nedokázal obhájiť svoj mandát a víťazom sa stal demokratický kandidát Joe Biden..

Trump už pred voľbami bez dôkazov tvrdil, že bude dochádzať k podvodom, čím si chcel podľa viacerých expertov zabezpečiť možnosť výsledok volieb spochybniť v prípade, že by prehral. To sa potom naozaj stalo a Trump krátko po oznámení prvých výsledkov začal tvrdiť, že sa manipulovalo s hlasmi v niekoľkých kľúčových štátoch, v ktorých ho Biden tesne porazil. Trump potom svoje útoky stupňoval a začal prichádzať s rôznymi spôsobmi, ako narušiť povolebný proces, ktorý je za normálnych okolností len formalitou a potvrdzuje výsledky z novembrového hlasovania. Na 6. januára zvolali jeho priaznivci do Washingtonu veľkú demonštráciu, na ktorej chceli apelovať na zákonodarcov, aby napadli Bidenovu výhru pri konečnom súčte hlasov voliteľov z jednotlivých štátov. Experti vopred upozorňovali, že Trumpovi republikáni majú vzhľadom na svoje právomoci šancu proces iba zdržať.

Demonštranti sa následne vydali k sídlu zákonodarného zboru a niektorí z nich začali násilím prenikať dovnútra, ničiť tamojšie vybavenie a útočiť na prítomných policajtov. Po potýčkach s políciou sa niektorí dostali až do zasadacích sál a kongresmani sa museli evakuovať a k rokovaniam sa mohli vrátiť až po niekoľkých hodinách. Jeden z mužov sa napríklad vyfotil v kancelárii šéfky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, zákonodarcu zo Západnej Virgínie Derrick Evans sa napríklad priamo nakrútil, kterak berie sídlo Kongresu útokom. "Berieme si túto krajinu naspäť, či už sa vám to páči, alebo nie. Dnes je to skúšobné kolo," kričal pri záberoch, v ktorých sa objavil s helmou na hlave.

V deň incidentu zomreli štyria ľudia, medzi mŕtvymi bola 35-ročná bývalá príslušníčka vojenského letectva a Trumpova stúpenkyňa Ashli Babbittová, zvyšní traja zomreli kvôli náhlym zdravotným príhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu potom podľahol svojim zraneniam o deň neskôr. Úrady následne uviedli, že zomrel prirodzenou smrťou. Asi 140 policajtov utrpelo zranenia a štyria policajti potom v nasledujúcich mesiacoch spáchali samovraždu. Úrady v súvislosti s nepokojmi zadržali asi 700 ľudí. Incident teraz vyšetruje demokratmi riadená komisia v Snemovni reprezentantov. Orgán, v ktorom by boli rovno zastúpené obe hlavné strany, republikáni odmietli.

Násilie odsúdili bývalí americkí prezidenti George Bush mladší, Bill Clinton a Barack Obama či šéf OSN António Guterres. Britský premiér Boris Johnson označil dianie vo Washingtone za "hanebné", pobúrenie vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dokonca povedal, že dav k násiliu vyburcoval Trump. Niektorí republikáni bezprecedentné udalosti ale bagatelizovali, napríklad tvrdením, že útočníci vyzerali ako normálni turisti. Po násilnostiach Trump v prvej reakcii na twitteri iba apeloval na protest bez násilia, potom nahral video, ktoré začal slovami: "Chápem vašu bolesť. Viem, že to bolí. Mali sme voľby, ktoré nám boli ukradnuté." V jednom z príspevkov Trump tiež naznačoval, že násilní demonštranti sú "skvelí vlastenci, s ktorými bolo tak dlho nakladané zle a nespravodlivo", a označil ich za výnimočné. Twitter potom oznámil, že Trumpov účet kvôli "nebezpečenstvu ďalšieho podnecovania k násilnostiam" natrvalo zablokoval.Po udalostiach viacerých vládnych činiteľov opustilo administratívu Donalda Trumpa, ďalší odmietajú spolupracovať s vyšetrovacou komisiou. O veci sa teraz vedú súdne spory.

Už bolo odsúdených niekoľko hlavných aktérov násilia. Doteraz najprísnejší verdikt si v minulom decembri vypočul Robert Palmer, ktorému washingtonská federálna sudkyňa vymerala 63 mesiacov odňatia slobody a ktorý podľa prokuratúry okrem iného na strážcov zákona hodil hasiaci prístroj. Na súde povedal, že sa za svoje počínanie hanbí. Asi najznámejšiu tvár nepokojov, "šaman" Jacob Chansley, dostal 41 mesiacov. Snímky, ktoré Chansleyho zachytávajú vo vnútri Kongresu zvlečeného do pol tela, s kožušinovou čiapkou s rohmi a motívom americkej vlajky na tvári, obleteli vtedy celý svet. Rovnaký rozsudok si v novembri vypočul Scott Fairlamb, ktorý sa priznal k napadnutiu policajta pri budove Kongresu.

Tento rok v marci súdna porota vo Washingtone uznala vinu obžalovaného v prvom prípade spojenom s vlaňajšími nepokojmi v Kongrese, ktorý vyústil do plnohodnotného súdneho procesu. Guy Wesley Reffitt, ktorý bol členom polovojenskej skupiny Three Percenters, sa rozhodol proti obvineniam brániť na súde, táto voľba sa mu ale nevyplatila. Porota ho uznala za vinného ešte v ten istý deň, keď sa o verdikte začala radiť. Preukázalo sa podľa nej, že Reffitt okrem iného bol 6. januára na pôde Kapitolu ozbrojenou pištoľou, bránil Kongresu v jeho práci a tiež bránil výkonu spravodlivosti, keď neskôr vyhrážal svojim dvom náctiročným deťom kvôli prípadnému udaniu na polícii. Muža z Texasu, ktorý sa pri Kapitole púšťal do konfrontácií s políciou, podľa porotcov prokuratúra usvedčila vo všetkých piatich bodoch obžaloby.

Dôležitý signál

Médiá verdikt opisujú ako dôležitý signál pre americké ministerstvo spravodlivosti smerom k stíhaniu ďalších podozrivých. Stále ostávajú stovky obvinených, ktorí odmietajú priznať vinu a dohodnúť sa s úradmi na treste, pričom dnešný verdikt by mohol ministerstvu spravodlivosti uľahčiť prácu, napísala agentúra AP. Prokurátori by teraz mohli mať lepšiu pozíciu pri vyjednávaní o dohodách o vine a treste a mnohých obvinených môže vývoj odradiť od snahy obhajovať sa pred porotou.

Tento rok v júni americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo obvinenie z pohŕdania Kongresom proti Petrovi Navarrovi za jeho neochotu spolupracovať s výborom Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje nepokoje zo 6. januára. Bývalý ekonomický poradca prezidenta Trumpa neuposlúchol obsilku kongresmanov s odvolaním sa na Trumpovu snahu blokovať vyšetrovanie. Po niekdajšom "hlavnom stratégovi" Bieleho domu Stephenovi Bannonovi je druhým spolupracovníkom bývalej hlavy štátu, ktorý v súvislosti s vyšetrovaním čelí spomínanému obvineniu. V novodobých dejinách šlo o bezprecedentnú udalosť. Do tej doby bola naposledy budova Kapitolu vo Washingtone obsadená 24. augusta 1814 počas americko-britskej vojny, ktorá vypukla v roku 1812. Vtedy bola budova Kapitola čiastočne vypálená britskými jednotkami a zahynulo niekoľko desiatok ľudí.