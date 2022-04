Bývalý generál zhodnotil postup ruskej armády na Ukrajine: Jasný odkaz Putinovým vojakom

Asi pred mesiacom bývalý austrálsky generál a vojenský expert Mick Ryan tvrdil, že ruská armáda sa musí prispôsobiť novej vojnovej situácii. V tom čase sa útok na Kyjev nepodaril a ani na iných frontoch Putinove jednotky nepostúpili. Nasledoval "brutálny plán C" v podobe masívneho bombardovania miest bez ohľadu na civilné obete. Ani tento plán však nepriniesol skutočný úspech. V novej analýze sa Ryan teraz pozrel na to, či sa Rusi dokázali prispôsobiť zmeneným okolnostiam. "Dôležitou vlastnosťou vojenských organizácií musí byť prispôsobivosť neočakávaným udalostiam," píše.

2/25 It is impossible for the military to anticipate every eventuality in war. With human capacity for surprise, resilience, and intelligence, as well as selfishness, cowardness and stupidity, there are a range of potential outcomes that are possible in warfare. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 16, 2022

Ryan vo svojej analýze rieši šesť rôznych faktorov: stratégia, velenie, logistika, združovanie vojsk, letecká podpora a vedenie.

Stratégia

Po tom, čo sa zdalo, že útok na Kyjev definitívne zlyhal, sa Rusi spočiatku obmedzili na "vyslanie ďalších tankov a vojakov, aby sa zbavili problému". To znamená, že stratégia nebola upravená, iba množstvo personálu a techniky. "A aj keby sa ruské vojenské vedenie v posledných týždňoch rozhodlo posilniť jednotky na východnej a južnej Ukrajine, ruské ozbrojené sily majú stále príliš veľa misií s príliš malým počtom bojových formácií," myslí si generál. To naznačuje nedostatočnú prispôsobivosť. Pretože tento aspekt sa počas celej invázie neriešil.

Letecká podpora, nový veliteľ a velenie

Podľa Ryana jednotlivé aspekty poukazujú na akúsi úpravu. Napríklad vymenovanie nového veliteľa generála Dvornikova. Náznak toho, že Rusi si uvedomili, že ich roztrieštený frontový prístup zlyhal. Niečo sa stalo aj so vzdušnou podporou, ruské letectvo je teraz schopné lepšie podporovať pozemné jednotky.

13/25 Despite their efforts to concentrate their forces in the east and south, the Russian force still has too many missions with too few combat formations. This demonstrates their lack of adaptive capacity as this situation has not been addressed throughout their invasion. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 16, 2022

Zároveň sa však dajú pozorovať ďalšie slabé stránky. To zahŕňa aj komunikáciu niektorých veliteľov. Okrem toho sú zachytávané telefónne hovory a komunikácia je odpočúvaná. Zásahy, ktoré pomáhajú Ukrajine a ubližujú Rusom. Neschopnosť prispôsobiť sa tu je ohromujúca, hovorí Ryan. Pokiaľ ide o vedenie, "všetko, čo sme videli, sú dôkazy skorumpovaného vojenského systému". To znamená: Nadriadení odovzdávajú vojakom svoju propagandu, ktorá sa potom prejavuje zverstvami ako v Buči.

Logistika a zlučovanie jednotiek

Vojenský stratég prichádza k rovnakému záveru, čo sa týka logistiky a zlučovania jednotiek. Rusko to nemá dobre zorganizované. Hovorí o taktickej hlúposti. Veľkým problémom je údajne logistika. Desiatky správ tu naznačujú veľké problémy. Palivo, zimná výbava, stará výbava. "Pravdepodobne to ukazuje, že za posledné desaťročie došlo k výraznému podinvestovaniu logistiky a bude ťažké to rýchlo zmeniť." To všetko vedie podľa odborníka k záveru, že ruské jednotky nepreukázali žiadnu prispôsobivosť. Ryan však vo svojej analýze tiež zdôrazňuje: "Napriek tomu zostávajú veľkou a veľmi nebezpečnou vojenskou silou na východe a juhu Ukrajiny."

23/25 Slovenly generalship has seen a sloppy initial military strategy adapt into one which might focus on fewer areas. However, this adaptation is actually a reversion to the same military culture as the Russian Army that killed and raped its way to Berlin in WW2. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 16, 2022

Dokážu sa Rusi prispôsobiť?

Má ruská armáda dôležitú vlastnosť prispôsobivosti? "Rusi na Ukrajine preukázali minimálnu prispôsobivosť. Ich schopnosť poučenia sa takmer neexistuje a skúsenosti zo Sýrie sú irelevantné."