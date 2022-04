ODHALENIE Rusi použili v Buči brutálnu muníciu: Jej zvyšky objavili v desiatkách obetí

Kovové šípky našli v telách obetí patológovia. "Rovnako ako moji kolegovia v oblasti sme našli v telách mužov i žien niekoľko tenkých, klincom podobných objektov. Je veľmi ťažké ich nájsť v tele, pretože sú veľmi štíhle," uviedol pre The Guardian forenzný lekár Vladyslav Pirovskyj.

Šípky boli nájdené najmä u obetí z Buči a Irpiny. Aj experti potvrdili, že podobné zbrane s názvom flechettes sa využívali proti pechote v prvej svetovej vojne. Dokázali vraj preraziť aj prilbu. Granáty so šípkami boli ruskou armádou použité tesne predtým, ako sa z oblasti začala sťahovať. Svedkyňa Svitlana Čmutová uviedla, že niekoľko šipiek našla zapichnutých vo svojom aute.

Near Irpin, Kyiv suburbia, locals found evidences of RU use of 3Sh1 artillery shells, a deadly weapon full with 100s of flechettes (arrows), designed to wipe out people. Note: in RU forums artillerists discuss how deadly this weapon was vs civilians in Afghanistan and Chechnya. pic.twitter.com/mVO06sySG5