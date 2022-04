Ukrajina je závislá na pomoc iných: Ak by sme mali dostatok zbraní, podarilo by sa nám oslobodiť Mariupoľ

KYJEV - Ukrajina je stále závislá od svojich medzinárodných partnerov, pokiaľ ide o zbrane, a nemá vybavenie, ktoré potrebuje najmä na "uvoľnenie blokády" obliehaného prístavného mesta Mariupol. V pondelok neskoro večer to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovali o tom v noci na utorok agentúra DPA a stanica BBC.

"Ak by sme dostali prúdové lietadlá a dostatok obrnených vozidiel, potrebné delostrelectvo, dokázali by sme to," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na Facebooku.

Posledná bitka v Mariupole?

Takisto varoval, že Rusko zanechalo po svojom stiahnutí "desiatky, ak nie státisíce" nebezpečnej munície. "Okupanti nechali míny všade. V domoch, ktorých sa zmocnili. Aj na uliciach, na poliach. Zamínovali majetok ľudí, zamínovali autá, dvere," povedal.

Ukrajinské jednotky brániace obliehané prístavné mesto na juhu Ukrajiny v pondelok na sociálnej sieti Facebook uviedli, že sa pripravujú pravdepodobne na svoju "poslednú bitku", keďže im dochádza munícia.

Ruská armáda informovala, že intenzívne boje v Mariupole sa sústreďujú na okolie železiarní Azovstaľ. Ukrajinské jednotky popisujú, že práve tu ich Rusi zatlačili, obkľúčili a snažia sa ich zničiť. Prístavné mesto Mariupol je dejiskom najintenzívnejších bojov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Mesto je v súčasnosti prakticky zrovnané so zemou, pri bojoch zahynuli tisícky civilistov, informuje agentúra AFP.