Desivé správy z Mariupoľa: Obyvateľov mesta majú odvádzať do táborov! Končia v oplotených budovách

KYJEV/MOSKVA - Správy, ktoré sa až mrazivo a historicky podobajú na tie z druhej svetovej vojny. Aj toto je krutá realita vojny u nášho východného suseda. O najnovšiu nepredstaviteľnú správu sa podelila ukrajinská obudsmanka Ljudmila Denisovová. Doniesli sa jej totiž informácie o tom, že ruskí okupanti majú odvážať niektorých obyvateľov mesta Mariupoľ do nešpecifikovaného tábora pri ruskom mesta Penza.

Nie je žiadnou novinkou, že prístavné mesto Mariupoľ na juhovýchode Ukrajiny je už týždne pod tlakom ruských okupantov, a to sa prejavuje aj na množiacich sa správach o počte obetí na jednej aj druhej strane. Po nepekných záberoch z miest ako Boroďanka či Buča je tu ďalší znepokojujúci moment. Priniesla ho samotná ombudsmanka Denisovová.

Tábory smrti?

Tá koncom týždňa uviedla, že sa rozprávala s istými ruskými občanmi, ktorí podporujú Ukrajinu. "Informovali ma o tábore pre ľudí deportovaných z Mariupoľa, ktorý sa má nachádzať v ruskom regióne Penza," píše desivé riadky ombudsmanka. Prešla však aj k detailom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Людмила Денісова

"Ide o uzavretý priestor s niekoľkými budovami, ktoré sú ohradené plotom a strážcami," píše ombudsmanka. Tá dodáva, že v ňom nie je žiadna sloboda pohybu a platí zákaz ho opustiť. "Naši občania sú vo veľmi ťažkom rozpoložení a v depresii. Netušia, aký bude ich osud, do ktorého regiónu Ruskej federácie a kedy ich vezmú. Neposkytli im absolútne žiadne informácie," popisuje ukrajinské chvíle hrôzy Denisovová.

Sú tam už niekoľko týždňov, nemajú ani poriadne oblečenie

Ľudia podľa jej slov žijú v tábore už niekoľko týždňov. "Nemajú potrebné oblečenie, topánky, dokonca ani spodné prádlo. V skutočnosti ich vyberali zo suterénov a prišli v tom, v čom boli - v zimných veciach. Je tu katastrofálny nedostatok detskej výživy a predmetov osobnej starostlivosti. Ženy varia s tým, čo rozdávajú," pokračuje Denisovová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Google Maps

Do tábora podľa jej slov dokonca prišli zástupcovia skupiny bánk Sberbank, kde zbierali do zoznamu údaje z platobných kariet a povedali im, že každý z nich prevedú na tieto účty 10-tisíc rubľov, no nestalo sa tak.

Kto je ešte v tábore? Je toto porušenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv?

Rusi, s ktorými viedla ombudsmanka rozhovor, poznamenali, že v tábore sa nachádzajú aj zahraniční študenti z Turkménska, ktorí sa bez jedla, vody, tepla a svetla skrývali v sklade bômb pod študentským internátom v Mariupole. Je tu však zmena. Narozdiel od Ukrajincov majú títo dovolené opustiť tábor. Ukrajinci musia zostať pod neustálym dohľadom.

"Nútená deportácia a zbavenie základných práv pre našich občanov na dôstojné podmienky pobytu, slobodu pohybu, informácií sú hrubým porušením Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskeho dohovoru o ochrane Ľudských práv a základných slobôd, na tom tiež stojí Ženevský dohovor z roku 1949 o ochrane civilistov počas vojny," pripomína vážnosť situácie ombudsmanka.