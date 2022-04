Macron chce byť zeleným prezidentom: Le Penová vládnuť so zdravým rozumom

"Môj budúci premiér bude priamo zapojený do ekologického plánovania," vyhlásil Macron. Ochrana klímy, ktorú nazval "bojom storočia", zasahuje do všetkých oblastí života a politiky, dodal s tým, že Francúzsko by sa mohlo stať „veľkým národom ekológie“. Prvé kolo volieb minulú nedeľu, v ktorom takmer osem miliónov voličov posunulo na tretie miesto ľavicového populistického kandidáta Jeana-Luca Mélenchona s jeho ekologicky orientovaným programom, vyslalo "silný odkaz", povedal Macron. Chápe obavy mladých ľudí o budúcnosť Zeme a prisľúbil "úplnú obnovu" svojej politiky.

Macron na mítingu oznámil nové investície do zelených technológií, renovácií domov šetriacich energiu a výroby biopotravín. Zároveň vyhlásil boj znečisťovaniu ovzdušia a jednorazovým plastom. Macronov prejav bol primárne zameraný na mladých a ľavicových voličov, ktorí v prvom kole podporili Mélenchona a ďalších kandidátov a ktorých hlasy mohli byť rozhodujúce v druhom kole, konštatuje AFP.

Míting mala aj Le Penová

Pravicovú populistku Marine Le Penovú, svoju vyzývateľku v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 24. apríla, Macron obvinil, že je v oblasti ekológie nekompetentná. Le Penová chce nechať demontovať veterné turbíny a plytvať tak peniazmi daňových poplatníkov. Druhé kolo preto bude "referendom za alebo proti ekológii". Aj Le Penová sa v sobotu snažila získať na svoju stranu Mélenchonových voličov. Pre míting si vybrala malú obec Rémy-sur-Avre na severozápade Francúzska, kde v prvom kole získala viac ako 37 percent hlasov, pričom sľúbila, že bude vládnuť "ako matka so zdravým rozumom" a chrániť najslabších.

V Paríži a približne 30 ďalších francúzskych mestách sa stovky ľudí zúčastnili v sobotu na demonštráciách proti Le Penovej. Organizovala ich široká aliancia aktivistov a odborárov, ktorá vyzvala na celoštátne akcie proti pravicovému extrémizmu a rasizmu. "Sme tu, aby sme povedali nie krajnej pravici," povedal na zhromaždení v Paríži Jean-François Julliard z organizácie Greenpeace. "Bol by to skutočný krok späť, keby sa dostala k moci," dodal na margo Le Penovej.

Stovky aktivistov z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zablokovali v sobotu v dĺžke 300 metrov ulicu Grands Boulevards, dôležitú dopravnú tepnu v centre Paríža. Jeho hovorkyňa kritizovala, že diskusia o životnom prostredí bola v doterajšom priebehu predvolebnej kampane do značnej miery vynechaná. Blokáda bulváru by mala trvať do pondelka. V najnovších prieskumoch dokázal Macron zvýšiť náskok pred Le Penovou. Podľa sobotňajšieho prieskumu Ipsos Sopra/Steria by 24. apríla v druhom kole volilo 44-ročného úradujúceho prezidenta 55,5 percenta opýtaných, 53-ročnej Le Penovej by dalo svoj hlas 44,5 percenta voličov.