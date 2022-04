Američania otestovali obávanú hypersonickú strelu! TOTO má byť dôvod, prečo to pred svetom tajili

Ako uviedli, koncept hypersonickej strely HAWC vyvinutý zbrojovkou Lockheed Martin a poháňaný motorom s nadzvukovým spaľovaním scramjet Američania vypustili na západnom pobreží z bombardéra B-52.

Strela letela asi 5-krát rýchlejšie ako zvuk a prešla 480 kilometrov. Za hodinu by však mala zvládnuť preletieť až neuveriteľných 6 000 kilometrov.

Rusi majú svoj Kinžal

Samotný test sa mal pritom uskutočniť iba pár dní po tom, ako sa objavili informácie, podľa ktorých mali Rusi na Ukrajine použiť obávaný Kinžal, teda ich vlastnú hypersonickú strelu.Cieľom bolo zničenie muničného skladu. Informácie vtedy potvrdili aj samotní Rusi. Táto relatívna novinka v ich „výbave“ je známa tým, že je manévrovateľná v každej fáze letu a môže niesť konvenčnú alebo jadrovú hlavicu, čo z nej robí hotový postrach.

Hypersonické zbrane sa majú pohybovať najmenej päťkrát rýchlejšie než zvuk a podľa vojenských expertov proti nim v súčasnej dobe neexistuje adekvátna obrana. Okrem Ruska či Spojených štátov ich mala posledné roky vyvíjať napríklad aj Čína.

CNN poukázala na to, že Spojené štáty síce prijali voči Rusku sankcie, no dávajú si pozor na to, aby neeskalovali napätie. V piatok napríklad zrušili test medzikontinentálnej balistickej strely Minuteman III, aby sa vyhli nesprávnej interpretácii zo strany Ruska.