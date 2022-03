FOTO Proti Putinovi sa postavili deti oligarchov, aj dcéra jeho hovorcu: Väčšina z nich je v zahraničí

Komentáre ukazujú, ako sa na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine pozerá mladá ruská generácia. Naznačuje to určitú priepasť, ktorá sa vytvorila medzi ňou a vládou Vladimíra Putina, uvádza Daily Mail. Ksenia Sobchaková, bývalá kandidátka na prezidentské kreslo, celú ofenzívu na Ukrajine odsúdila a vyzvala politické špičky na mier.

Moderátorka, ktorá poprela, že by bola Putinovou krstnou dcérou, na Instagrame uviedla: "Skutočný konflikt s Ukrajinou. Nikto vrátane mňa tomu do poslednej chvíle neveril. Keď Rusko uznalo samozvané republiky Donbas a Luhansk, zdalo sa, že napätie sa končí. Bol to však len začiatok. Začala sa vojna."

Bohatí Rusi odchádzajú

Sobchaková odletela do Turecka so svojím malým synom. Mala sa tak pripojiť k desiatkam tisícov Rusov, ktorí opúšťajú krajinu pre vojenskú hrozbu. Okrem toho sa obávajú, že v blízkej budúcnosti bude v Rusku zavedený mimoriadny stav. Rusov už zasiahli ekonomické sankcie západných krajín. Výber z bankomatu je limitovaný a rovnako to platí aj o výške sumy, ktorú chcú previesť na inú menu.

Svoju podporu Ukrajine prejavila aj dcéra vládneho poradcu Valentina Jumaševa Maria Jumaševová. Jej otec bol kľúčovým poradcom Vladimíra Putina a pomohol mu dostať sa k moci. V minulosti pracoval pre Borisa Jeľcina. Oženil s Jeľcinovou dcérou Tatianou a keď sa ho bývalý prezident opýtal, čo si myslí o Putinovi, povedal mu, že "je to skvelý kandidát. Myslím, že by ste to mali zvážiť."

Devätnásťročná Maria má však vlastný názor na kroky ruského prezidenta na Ukrajine. Na jej Instagrame vidieť okrem iného aj vlajku Ukrajiny. Komentár k obrázku znie jasne - "Žiadna vojna".

Sofia Abramovičová, ktorej otcom je majiteľ futbalového klubu Chelsea Londýn Roman Abramovič, len potvrdila tieto názory. Svojim 50 000 followerom odkázala, že "najväčšie klamstvo propagandy Kremľa je, že väčšina Rusov podporuje Putina".

Dcéra hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Elizabet Pesková (24) zas zverejnila na Instagrame krátky odkaz "Nie vojne". O necelú hodinu však tento príspevok zmizol zo stránky bez akéhokoľvek vysvetlenia. Ruská influencerka Anna Miljavskaja (22), ktorá až doteraz nezdieľala žiadne politické správy na sociálnych sieťach, je dcérou herečky a podnikateľa a teraz žije v luxusnej štvrti Londýna Belgravia.

Vyrástla v Rubľovke, neoficiálnom názve prestížnej obytnej štvrte na západnom predmestí Moskvy, kde žijú slávne, bohaté a známe rodiny vrátane Vladimira Putina. V jednom z rohovorov sa raz vyjadrila: "Vždy som mala pocit, že názov tejto časti mesta pochádza zo slova 'rubles', čo znie ako peniaze."