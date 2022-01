Brutálna vražda krásnej učiteľky (†23) v Írsku: Vrahom má byť podľa polície Slovák!

Incident sa odohral v írskom meste Tullamore. Dvadsaťtriročná učiteľka Ashling Murphyová mala celý život pred sebou, no 12. januára sa už domov nevrátila. Polícia objavila jej telo pri brehoch Grand Canal. Podľa jej vyjadrenia si šla zabehať.

Informácie získali muži zákona z bezpečnostných kamier. Okrem toho sa na záberoch v čase vraždy objavil aj neznámy muž na bicykli. Vyšetrovatelia si myslia, že práve on Murphyovú zabil. Kamery ho totiž zachytili aj 24 hodín predtým, ako sa vražda odohrala. Po Írsku sa šíria správy, že vrah pochádza zo Slovenska. Podľa najnovších informácií sa mal Slovák minulý štvrtok dostaviť do nemocnice v Dubline s poraneniami tváre a ruky, píše denník The Times.

I run along the same canal that Ashling Murphy did. I felt incredibly privileged to be able to finish my run today, something she’ll never do. I kept her in my thoughts the entire way. I’d love to do a race in her honour so we can finish the run for her. Can we make that happen? pic.twitter.com/AtS6l9mClc