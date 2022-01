Strašná tragédia: Za jeden deň zomrelo sedem členov jednej rodiny! Toto ich zabilo

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MOORHEAD - Mal to byť ich americký sen. Z Hondurasu sa dokázali presťahovať do USA a postaviť si tam dom. Všetko sa však zmenilo z dňa na deň, a to tým najhorším možným spôsobom. Celá rodina zahynula, policajti našli už len ich telá.