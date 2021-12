KORONAVÍRUS Von der Leyenová sa teší z vysokej zaočkovanosti: Sila omikronu však ešte len príde

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová

BRUSEL – Koronavírusový variant omikron by sa podľa očakávaní mal stať v Európskej únii dominantným do polovice januára. Uviedla to v stredu v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informovali o tom agentúry AP a DPA.