KORONAVÍRUS Samotné očkovanie šírenie variantu omikron nezastaví, varuje ECDC

"V súčasnej situácii nám samotné očkovanie neumožní zabrániť dosahu variantu omikron, pretože nebude k dispozícii dostatok času na vyrovnanie rozdielov v miere zaočkovanosti, ktoré stále pretrvávajú," uviedla vo vyhlásení riaditeľka ECDC Andrea Ammonová. ECDC zvýšilo riziko variantu omikron, čo sa týka hrozby pre verejné zdravie, na "veľmi vysoké". Ammonová uviedla, že "existujú náznaky že v krajinách EÚ a EHS (Európskeho hospodárskeho priestoru) už dochádza ku komunitnému prenosu tohto variantu. Modely ďalšieho vývoja podľa jej slov ukazujú, že "hrozí" ďalší prudký nárast prípadov nákazy.

