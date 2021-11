Výbuch v mešite v Afganistane si vyžiadal najmenej tri obete a 15 zranených

S odvolaním sa na zdroje z miestnej nemocnice o tom informovala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že provincia Nangarhár je ohniskom aktivít extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). K zodpovednosti za výbuch sa zatiaľ nikto neprihlásil.

AFP uviedla, že útoky tohto druhu sú jednou z mnohých výziev, ktorým v Afganistane čelí vládnuci režim fundamentalistického hnutia Taliban. OSN pritom opakovane varuje, že Afganistan je aj na pokraji najhoršej humanitárnej krízy na svete.

