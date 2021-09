VIDEO Ťažké dni pre Macrona: Ochranka v pohotovosti! Najprv facka, teraz schytal vajcece

Video z incidentu sa v priebehu dňa rozšírilo na sociálnych sieťach. Vidno na ňom Macrona kráčajúceho pomedzi ľudí, keď v istej chvíli jeho plece zasiahne vajce, avšak nerozbije sa a iba sa odrazí. Dvaja členovia ochranky sa okamžite priblížia k prezidentovi a kryjú ho.

Reportéri prítomní na mieste počuli Macrona povedať: "Ak mi chce niečo povedať, tak nech príde." Úrady nezverejnili žiadne podrobnosti o totožnosti muža, ktorý vajce hodil, ani o motíve jeho konania.

French President Emmanuel Macron was hit with an egg while visiting Lyon. Footage from Lyon Mag showed the egg bouncing off the president's shoulder area, without breaking, as he walked through a crowd while a protester shouted ‘Vive la revolution’ https://t.co/CH5o6XfDGc pic.twitter.com/sBl9Z3NVhw