Mladíka, ktorý hodil do Macrona vajce, hospitalizovali na psychiatrii

Mladík, 19-ročný študent, bol po čine umiestnený do cely policajného zaistenia. Na žiadosť štátneho zástupcu v Lyone sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu. To vyústilo do záveru, že rozlišovacie schopnosti mladého muža sú obmedzené. Následne bol prijatý do psychiatrického centra Vinatier v Lyone.

French President Emmanuel Macron was hit with an egg while visiting Lyon. Footage from Lyon Mag showed the egg bouncing off the president's shoulder area, without breaking, as he walked through a crowd while a protester shouted ‘Vive la revolution’ https://t.co/CH5o6XfDGc pic.twitter.com/sBl9Z3NVhw