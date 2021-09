Porovnanie nášho vybavenia s Talibanom: Úroveň vzdušných síl je z hľadiska počtu podobná s tými slovenskými

V meste Kandahár na juhu Afganistanu hnutie Taliban a jeho stúpenci oslavovali v utorok odchod amerických síl z krajiny, informovala stanica BBC. Poznamenala, že Kandahár je druhým najväčším afganským mestom a duchovným domovom Talibanu. Ľudia tam pochodovali ulicami a mávali vlajkami Talibanu, vítajúc koniec 20-ročnej prítomnosti USA v krajine, napísala BBC na svoje webovej stránke.

Minútu pred polnocou z pondelka na utorok miestneho času odštartovalo z medzinárodného letiska v afganskej metropole Kábul posledné americké lietadlo. Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid 29. augusta pre agentúru AFP uviedol, že vodca hnutia Hajbatulláh Áchúndzáda "je v Kandaháre. Žije tam od úplného začiatku". Mudžáhidov zástupca Bilál Karímí k tomu dodal: "Môžem potvrdiť, že je v Kandaháre. Čoskoro sa objaví na verejnosti."

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul, File

"Posledný americký okupant sa stiahol … o 12:00 naša krajina získala úplnú nezávislosť, chválu a vďačnosť Bohu,“ adresoval verejnosti tieto slová hovorca Zabihullah Mujahid na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.

Keďže sa transport amerických vojakov z Afganistanu udial za krátky čas, na území ostala ešte nejaká výbava. Talibanu napríklad ostala aj výbava už rozpustenej afganskej armády, ktorá bola dotovaná aj z tretej strany. Koncom júna vlastnili 167 lietadiel. Tu si však Američania dali pozor a množstvo z nich znefunkčnili, alebo presunuli spať domov.

Location confirmed as Bokhtar Airport #Tajikistan via @planet 14 May 2021 satellite imagery https://t.co/p34w7kQ1Du pic.twitter.com/IQ0tvWYmhN

Zo satelitných snímiek je vidieť 5 lietadiel, aspoň 2 helikoptéry typu MI-17, 3 helikoptéry (pravdepodobne ide o modely Black Hawk). Sú tu aj snímky zo stredu leta, a síce zo 16. júla kde vidieť ďalšiu leteckú výbavu. Ide o minimálne 16 lietadiel. Sú to modely Black Hawks, MI-17 a niekoľko lietadiel s pevnými krídlami. Údržba takých strojov je však náročná a ich funkčnosť v tomto území do budúcna otázna. Dovtedy sa o tieto stroje totiž starali Američania.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

Taliban dokonca v týchto dňoch zobral jeden z Black Hawkov na "víťazný let" s vlastnou vlajkou, čo už samo ukazuje, čím vlastne Taliban disponuje po odchode posledných vojakov.

And finally… a U.S. UH-60 Black Hawk flies with the Taliban flag. pic.twitter.com/ABiD3Rm4Bx