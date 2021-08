VIDEO Nevypočítateľný Taliban: V jednom lunaparku sa zabával, druhý podpálil

Po rýchlom dobytí afganského hlavného mesta Kábul sme mali možnosť vidieť bojovníkov Talibanu, ako si užívajú jazdy v zábavnom parku. Niektorí na seba narážali nárazníkmi, zatiaľ čo na iných bolo vidieť, že majú radosť.

V najnovšom videu, ktoré obchádza sociálne siete, je vidieť celý zábavný park, ako v noci horí masívnymi plameňmi. Používateľ Twitteru, ktorý video zdieľal, tvrdil, že klip je zo zábavného parku Bokhdi v Sheberghane.

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk