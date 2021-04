AKTUÁLNE Polícia obsadila okolie ruskej ambasády v Prahe: Pripravení sú aj ťažkoodenci

PRAHA - Niekoľko policajných áut vrátane ťažkoodencov a monitorovacích vozidiel obsadilo v noci na štvrtok okolie ruského veľvyslanectva v Prahe. Polícia údajne reaguje na aktuálnu situáciu. Ultimátum, ktoré dalo Česko Rusku, aby do štvrtkového poludnia prijalo späť 20 vyhostených českých diplomatov, vypršalo. V opačnom prípade Česko zníži počet pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, aby bol rovnaký ako na českej v Moskve. To by znamenalo odchod približne 60 Rusov.

Podľa reportéra Novinky.cz sa pri ambasáde objavili dve kamerové autá, ktoré sa používajú napríklad pri demonštráciách na sledovanie okolia, dve autá s dvoma družstvami špeciálnej poriadkovej jednotky a niekoľko osobných áut, ktoré obchádzali okolie. Okrem toho sa tam štandardne pohybujú policajti z ochrannej služby.

Nie je jasné, prečo polícia posilnila bezpečnosť okolo ambasády. Polícia sa k situácii nechce bližšie vyjadrovať. Jej hovorkyňa Eva Kropáčová povedala len to, že policajti dohliadajú na bezpečnosť okolo ruského veľvyslanectva na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie, ďalšie informácie poskytovať nebude. Podľa hovorkyne polícia nebude komentovať ani otázku, či sa tam už stal nejaký incident alebo priestupok.

Polícia strážila ambasádu aj počas uplynulého víkendu. Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Už v pondelok ľudia demonštrovali pred ruskou ambasádou z dôvodu, že Rusko je zapletené do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v roku 2014, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia.

Ultimátum vypršalo

Vypršalo ultimátum, ktoré dalo Česko Rusku, aby do štvrtkového poludnia prijalo späť 20 vyhostených českých diplomatov. V opačnom prípade Česko zníži počet pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, aby bol rovnaký ako na českej v Moskve. To by znamenalo odchod približne 60 Rusov, uviedol spravodajský server Novinky.cz.

Česká ambasáda v Moskve Zdroj: profimedia.sk

Česká republika vyhostila v pondelok 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe v súvislosti s výbuchmi v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014, z ktorých sú dôvodne podozriví dvaja ruskí agenti. Rusko recipročne vyhostilo 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve.

Prílet vyhostených českých diplomatov s rodinami do Prahy Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Podľa informácií Českého rozhlasu mala ruská ambasáda pred pondelkovým vyhostením časti pracovníkov približne 120 zamestnancov, z toho 43 diplomatov. Aktuálne je v Prahe vyše 20 ruských diplomatov, kým v Moskve zostáva päť českých, uviedol rozhlas na Twitteri.

Česko koná na objednávku, tvrdí Moskva

Česká republika v diplomatickom konflikte s Ruskou federáciou koná na objednávku a nemá to nič spoločné s diplomaciou, vyhlásil vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. "Na takéto správanie je jednoducho objednávka. Nemá to nič spoločné s ničím, čo súvisí so zdravým rozumom, pragmatizmom a diplomaciou. Práce na objednávke prebiehajú, pretože inak nie je možné vysvetliť logiku týchto krokov," uviedla podľa agentúry TASS Zacharovová.

Marija Zacharovová Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Podľa nej sú komentáre Prahy k vyšetrovaniu výbuchov v Českej republike "bezuzdnou protiruskou rétorikou" a sú v rozpore s princípmi zákona. Nejde o vyhlásenia týkajúce sa vyšetrovania, ide o súbor fráz, ktoré sú z hľadiska vyšetrovania a zákona nezmyselné a ktoré sa potom okamžite vyvrátia, dodala hovorkyňa.

NATO vyjadrilo plnú solidaritu s Českou republikou

Organizácia NATO vyjadrila vo štvrtok hlboké znepokojenie nad destabilizačnými akciami, ktoré Rusko podľa nej naďalej uskutočňuje v euroatlantickom priestore, a to aj na území samotnej Aliancie, a vyjadrilo plnú solidaritu s Českou republikou.

V stanovisku Severoatlantickej rady (NA) sa uvádza, že český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek vo štvrtok informoval NA, najvyšší politický orgán Severoatlantickej aliancie, o aktivitách ruských agentov v Českej republike, ktorých výsledkom boli výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014.

NAC v správe uviedla, že prvý z výbuchov spôsobil smrť dvoch ľudí, ktorí pracovali v muničnom sklade, a značné materiálne škody. Spojenci v tejto súvislosti vyjadrili sústrasť českej strane.

Zdroj: Policie ČR

Šéf českej diplomacie partnerom z NATO potvrdil, že české orgány identifikovali dvoch ruských spravodajských agentov, ktorí sú zodpovední za výbuch - ide o tých istých ruských spravodajských agentov, ktorí sú hľadaní orgánmi Spojeného kráľovstva v súvislosti s útokom uskutočneným v Salisbury v roku 2018 za použitia nervovej látky triedy novičok, ktorá bola vyvinutá v Rusku.