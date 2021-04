Hrozivé varovanie expertov: KĽDR zvyšuje jadrový arzenál! Kim Čong-un sa pripravuje na vojnu s USA

Posledné správy zo Severnej Kórey opäť nenaznačujú nič dobré. Ako v súčasnosti informuje britský „Daily Star“, zdá sa, že Kim Čong-un sa pripravuje na vojnu proti USA. Severokórejský vládca v súlade s tým systematicky vylepšuje svoj jadrový arzenál a chce byť schopný držať krok s americkými ozbrojenými silami už v roku 2027.

Prípravy na vojnu v Severnej Kórei

Podľa analýzy, ktorú spoločne zverejnili Asan Institute for Policy Studies a Rand Corporation, bude mať Kim Čong-un za šesť rokov až 242 jadrových zbraní a desiatky interkontinentálnych rakiet. Experti sú znepokojení a vyzývajú USA, aby proti Kim Čong-unovi starostlivo zvážili „všetky možnosti“. Možné sú aj preventívne jadrové útoky.

Hrozí vojna medzi USA a Severnou Kóreou?

Ďalšou úvahou vojenských expertov je, že USA by mohli „nasadiť osem až desať taktických jadrových zbraní“ v Južnej Kórei, aby boli schopné pohotovo reagovať v prípade streľby jadrových zbraní zo strany Severnej Kórey.

Asan Institute for Poliy Studies je nezávislý neziskový inštitút so sídlom v juhokórejskom Soule. Inštitút uskutočňuje výskum v oblasti národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky, oblastných štúdií, verejnej mienky, domácej politiky, metodológie sociálnych vied a globálneho riadenia. Rand Corporation je americký think tank, ktorý bol založený po skončení druhej svetovej vojny ako poradca amerických ozbrojených síl.

Už roky sa upierajú s obavami pohľady na Severnú Kóreu. Kim Čong-un sa vyzbrojuje už roky a už získal niekoľko jadrových zbraní. Poradca americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi nedávno povedal, aby urgentne uzavrel so Severnou Kóreou dohodu o zbrojení.