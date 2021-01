KORONAVÍRUS V Česku je aktuálne infikovaných 121-tisíc ľudí, najviac od konca októbra

Rizikový index českého protiepidemického systému PES, od ktorého závisí úroveň opatrení, sa zvýšil z 85 na 89, a naďalej tak zodpovedá najvyššiemu piatemu stupňu pohotovosti, ktorý znamená kritický stav.

Nových prípadov nákazy je takmer o 2000 viac než pred týždňom, uvádza televízna stanica ČT24. V prípade prírastku úmrtí zrejme nejde o konečné číslo, keďže tento údaj sa dopĺňa spätne aj v priebehu niekoľkých dní, pričom už od 23. decembra neklesol denne pod 100 úmrtí.

Aktuálne je v krajine nakazených 121.488 osôb, čo je najviac od konca októbra. Stúpol aj počet hospitalizovaných, ktorý je aktuálne najvyšší od polovice novembra. V pondelok bolo s nákazou v nemocniciach 6680 ľudí, čo je o takmer 550 viac než v nedeľu a o 954 viac ako predchádzajúci pondelok. Vo vážnom stave je 954 z hospitalizovaných pacientov. V ČR od začiatku pandémie zaznamenali 759.635 prípadov nákazy a 12.257 súvisiacich úmrtí.

České ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že rizikový protiepidemický index PES by sa mohol už stredy počítať inak. Aktuálne je na najvyššom piatom stupni. Po novom by však už nemal zohľadňovať percento nových prípadov nákazy, ktoré môže byť skreslené aktuálne prebiehajúcim plošným antigénovým testovaním, informuje spravodajský server Novinky.cz. Naopak, do úvahy by mal viac brať údaje z nemocníc, ako sú napríklad počty hospitalizovaných.

Vďaka plošným antigénovým testom sa totiž v ČR darí odhaľovať pozitívne prípady, rastie však tzv. pozitivita testov aj reprodukčné číslo vírusu, čo spôsobuje neúmerné navyšovanie indexu PES, pričom štatistiky môžu byť oproti realite čiastočne skreslené, uvádzajú Novinky.cz. Avizovanú zmenu metodiky ešte musí schváliť vláda.