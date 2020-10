Cestný pirát na luxusnom mercedese po havárii skočil do rieky: FOTO Policajtom uplával!

Všetko sa začalo v obci Vrané nad Vltavou, kde strážnici namerali rýchlo idúci mercedes a chceli ho zastaviť. Vodič však začal unikať. V Měcheniciach narazil do dopravného značenia, no nevzdal to. V tričku a kraťasoch vybehol z auta a skočil do rieky.

„Oznámenie od obecnej polície sme dostali pred piatou popoludní. Vodič mercedesu šiel smerom na Jíloviště. Po naháňačke zastavil na komunikácii, vozidlo tam nechal, vybehol z auta a skočil do Vltavy,“ opísala TN.cz policajná hovorkyňa Michaela Richterová.

Ako priblížila ďalej, prenasledovanému vodičovi sa rieku podarilo preplávať. „Strážnici za ním potom plávali, muž sa ale dostal na breh a zmizol niekam do skál,“ dodala Richterová.

Podľa TN.cz je rieka na danom mieste širšia než futbalové ihrisko na dĺžku a je tam pomerne silný prúd. Pokiaľ ide o teplotu vody, na brehu dosahuje okolo 16 stupňov Celzia.

Policajti nemajú nijaký popis hľadanej osoby, čo im sťažuje prácu.