Hororová nehoda v Nemecku: Auto vrazilo do sanitky! Bábätko mŕtve, matka s dvoma deti v ohrození života

KLEVE - Strašná dopravná nehoda v obci Emmerich am am Rhein pripravila o život malé dieťa. Tridsaťdvaročná žena vrazila so svojím malým autom do sanitky, tri osoby sú ohrození života.

Boli to hrozné scény, ktoré sa odohrali v pondelok popoludní v obci Emmerich am Rhein v okrese Kleve. 32-ročná žena za volantom malého automobilu stratila na ním kontrolu a vbehla do protismeru, kde vrazila do sanitky. Polícia v Kleve informovala o hrozných podrobnostiach nehody vo verejnom oznámení.

Bábätko (6 mesiacov) mŕtve, matka a 2 deti v kritickom stave

Dopravná nehoda, ktorej príčinu v súčasnosti vyšetruje polícia, stála šesťmesačné dieťa život. Dieťatko mužského pohlavia sa nachádzalo so svojou matkou, 32-ročným vodičom a dvoma ďalšími deťmi v malom aute, ktoré sa zrazilo so sanitkou. 32-ročná matka a trojročná sestra malého chlapca boli všetci kriticky zranení. Hovorkyňa polície uviedla, že do nemocníc boli prevezení s dvoma záchranárskymi vrtuľníkmi. Ďalšie dieťa, šesťročné dievča, prišlo na kliniku sanitkou takisto s ťažkými zraneniami.

Bábätko zomrelo na mieste nehody

Matka z Emmerichu sa zo zatiaľ nevysvetleného dôvodu dostala so svojím malým autom do protismeru a zrazila sa s protiidúcou sanitkou. 58-ročný vodič sanitky sa zranil len ľahko a na mieste nehody stále poskytoval prvú pomoc. Je v šoku, uviedla hovorkyňa. Šesťmesačné dieťa zomrelo na mieste nehody napriek okamžitej pomoci. Starostlivosť o príbuzných sa má na starosti oddelenie policajnej ochrany obetí.