Rusko požiadalo Nemecko o výsledky Navaľného testov: Myslí si, že nejde o otravu

Ruská prokuratúra vyzvala nemecké ministerstvo spravodlivosti, aby Moskve poskytlo informácie o Navaľného liečbe vrátane výsledkov testov na lieky, jedy, ťažké kovy a inhibítory cholínesterázy, ako aj výsledky biochemických krvných testov a testov vzoriek moču. Takisto požaduje údaje o tom, či trpí chronickými ochoreniami alebo cukrovkou.

Prokurátori v Moskve tieto informácie bezprostredne nepotvrdili a nebolo bezprostredne jasné ani to, či Nemecko na túto požiadavku zareagovalo, poznamenal Reuters. Ruská prokuratúra v júli uviedla, že nevidí dôvod na začatie kriminálneho vyšetrovania tohto prípadu, keďže údajne nič nenasvedčuje tomu, že by bol býval spáchaný zločin. Navaľnyj bol 22. augusta prevezený zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali dva dni predtým po náhlej nevoľnosti a strate vedomia počas letu do Moskvy.

Nemeckí lekári majú na základe vykonaných testov podozrenie, že pacientov stav je dôsledkom otravy. V jeho tele totiž objavili tzv. inhibítory cholínesterázy, teda látky, ktoré sú súčasťou niektorých liekov, pesticídov a nervovo-paralytických látok. Ruskí lekári tvrdia, že látky z tejto skupiny vo vzorkách odobratých Navaľnému nenašli a ich zistenia diagnózu otravy vylúčili.