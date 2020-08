Poľská cirkev cenzuruje počas sobášov niektoré skladby: Na zakázanom zozname je aj Beatles

Hallelujah od Leonarda Cohena, Ave Maria od Johanna Sebastiana Bacha, All You Need Is Love od The Beatles: Aj to sú skladby, ktoré odteraz nebudú môcť zaznieť v katolíckych kostoloch počas svadobných obradov.

"Katolícka cirkev zakazuje tieto piesne, lebo nie sú náboženské a vraj sa nehodí na tak významnú liturgickú udalosť, ako je sobáš," informovala poľská stránka onet.pl.

Po novom tak mladomanželia budú musieť v mnohých farnostiach kráčať k oltáru len za zvukov sakrálnej hudby. "Tá musí byť integrálnou súčasťou samotného obradu s dôrazom na mučeníctvo, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista," tvrdí Marcin Sadowski, riaditeľ Inštitútu cirkevnej hudby Musicum a kňaz v diecéze v Plocku.

Zaujímavé je, že zatiaľ, čo si Vatikán váži hudbu Leonarda Cohena a chová k nej úctu, poľská cirkev nemôže ani vystáť jeho pieseň Aleluja (Hallelujah). Podľa cirkevných hodnostárov nebol zosnulý kanadský hudobník vzorným veriacim.

Šéf Komisie božieho kultu a sakramentálneho života v Tarnovskej diecéze, kňaz Andrzej Dudka, tiež tvrdí, že Aleluja (Chváľte pána) nie je vôbec pochvalnou ódou na Boha. Ako hovorí, v skladbe sa "síce opakuje slovo aleluja, ale v skutočnosti nadväzuje na biblický príbeh siláka Samsona, ktorý podľahol krásnej Dalile, alebo cudzoložného kráľa Dávida a nádhernej ženy vojaka Uriáša, ktoré majú v podstate viac spoločného so zradou než so skutočnou láskou."

Ako píše poľský portál, poľskej katolíckej cirkvi ide o to, aby si novomanželia uvedomili, že počas cesty k oltáru si nemôžu dať vyhrávať, čo sa im zachce. Cirkev však zašla ešte ďalej. Za 150 zlotých poskytne 17. októbra a 7. novembra vystupujúcim skupinám školenia, aby pre budúcnosť vedeli, čo môžu a čo nemôžu hrať v kostoloch na sobášoch. "Bez jeho absolvovania nedostanú súhlas vystupovať v chrámoch počas svadieb."

Najmä mladí ľudia sa proti rozhodnutiu cirkvi búria. Ako príklad uvádzajú prísne katolícke Írsko, kde samotný duchovný Ray Kelly spieva počas sobášov bežne pieseň Aleluja a nikto, dokonca ani cirkev, proti tomu nič nenamietajú. Ray Kelly má na konte dva albumy, kde spieva Cohenove piesne. Výťažok z ich predaja dáva na charitu.