Škandál v Česku! Na Facebooku lietali nadávky, zasiahnuť musel aj Babiš: Upokojte si manžela

PRAHA - Český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš musí riešiť háklivý problém. Manžel hajtmanky Stredočeského kraja Jaroslavy Pokornej Jermanovej (tiež z ANO) sa nepríjemne obul do jej konkurenta z ODS Martina Kupku. Neváhal pritom použiť ani nadávky.

"Dobrý deň, pán Kupka, pripadá mi, že ste objavili akurát kopec. Je mi z vás na vracanie a ešte vedľa seba toho bradáča. Partia buzerantov," napísal Pokorný konkurentovi jeho manželky v krajských voľbách. Po vlne kritiky bol nútený svoj komentár nakoniec zmazať.

ODS to nenechala tak."Manžel hajtmanky Jermanovej nadával Martinovi Kupkovi za to, že jazdí na bicykli. Asi má niečo proti cyklistom. Chápeme, veď bol zvyknutý zneužívať služobné auto kraja, asi mu to teraz chýba ... Našťastie zmena sa blíži!" zareagovala strana na Pokorného kritiku.

Babiš tiež zareagoval

Situáciu musel riešiť aj samotný premiér Andrej Babiš. Denníku Blesk povedal: "Vôbec som ten exces nepochopil. Pani Jermanová by si mala manžela doma dať dokopy a pánovi Kupkovi by sa mali ospravedlniť." Hajtmanka Jermanová sa snažila manžela obhajovať s tým, že sa jej len zastal a nechal sa uniesť. Pre Deník N povedala: "Nie je politik a nechal priechod svojmu rozhorčeniu nad útokmi, ktoré sú proti mne dlhodobo vedené. Mal pocit, že sa ma nikto nezastane, hoci máme za sebou v kraji veľa úspechov."

Paní hejtmanko, děkuji vám za vysvětlení. Chci v kampani skutečně křížem krážem projet celý kraj, abych viděl, co se dá kde zlepšit nebo dělat jinak a lépe. Doufám, že to vašemu manželovi nezpůsobí další traumata. — Martin Kupka (@makupka) August 19, 2020

Martin Kupka na vysvetlenie zareagoval a celý spor zaklincoval príspevkom na Twitteri: "Pani hajtmanka, ďakujem vám za vysvetlenie. Chcem počas kampane skutočne krížom krážom prejsť celý kraj, aby som videl, čo sa dá kde zlepšiť alebo robiť inak a lepšie. Dúfam, že to vášmu manželovi nespôsobí ďalšie traumy."