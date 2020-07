Veľvyslankyňa USA: Kritika Poľska zo strany EÚ je prehnaná

Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) čelí od nástupu k moci v roku 2015 kritiky EÚ v súvislosti s reorganizáciou súdnictva v krajine. Brusel obviňuje Varšavu z porušovania legislatívy Únie. Počas zhoršovania vzťahov s EÚ sa PiS zameriava na budovanie silných vzťahov s USA, najmä od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2016.

"Ak sa ma pýtate..., či si myslím, že sú mnohé útoky na Poľsko týkajúce sa demokratických hodnôt prehnané, mojou odpoveďou je, áno, myslím si to," povedala Mosbacherová v rozhovore pre Reuters. Podľa veľvyslankyne sa EÚ zdráha uznať, koľko pokroku Poľsko od premeny na demokraciu po páde komunizmu dosiahlo, najmä pokiaľ ide o hospodársky rast.

"Stále ho v EÚ vnímajú ako dospievajúce, no to už nie je... Nemyslím si, že Francúzsko a Nemecko... sa s tým zatiaľ vyrovnali," doplnila. Mosbacherová sa kriticky vyjadrila k prístupu vládnucej strany k otázkam sexuálnych menšín pred nedávnymi prezidentskými voľbami po tom, ako prezident Andrzej Duda, ktorý v druhom kole opätovne zvíťazil, počas kampane vyhlásil, že "ideológia" LGBT je horšia než komunizmus.

"Myslím si, že tam boli homofóbne podtexty. Páčilo sa mi to? Nie. A dávam to verejne dosť najavo," povedala Mosbacherová. Dodala, že dohoda Dudu s Trumpom z júna 2019, podľa ktorej by malo do Poľska prísť 1000 amerických vojakov, by mala byť dokončená v priebehu "týždňov, nie mesiacov". Reuters v júni informoval, že po roku technických rokovaní sa táto dohoda rozpadáva na sporoch okolo financovania a umiestnenia vojakov, čo Mosbacherová vtedy poprela.