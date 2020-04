KORONAVÍRUS Európska lieková agentúra varuje pred podávaním chlorochínu pacientom s COVID-19

Priaznivé účinky chlorochínu a hydroxychlorochínu, ktoré majú veľkých obhajcov v osobe prezidenta USA Donalda Trumpa a kontroverzného francúzskeho lekára, profesora Didiera Raoulta, "ešte neboli preukázané," uviedla EMA so sídlom v Amsterdame. "Nedávne štúdie hovoria o vážnych a v niektorých prípadoch fatálnych problémoch so srdcovým rytmom v prípade podania chlorochínu a hydroxychlorochínu, a to najmä pri vysokých dávkach alebo v kombinácii s antibiotickým azitromycínom," uvádza sa v tlačovej správe EMA, z ktorej cituje belgický denník Le Soir.

Táto liečba tiež pravdepodobne spôsobí problémy s pečeňou a obličkami, poškodenie nervových buniek, ktoré môžu vyvolať záchvaty a hypoglykémiu, upozorňuje EMA. Podľa EMA sú údaje z klinických štúdií o tomto preparáte sú "stále veľmi obmedzené a nepresvedčivé a priaznivé účinky týchto liekov na ochorenie COVID-19 sa nepreukázali". S profesorom Raoultom, ktorého liečba choroby COVID-19 za pomoci chlorochínu - liečiva určeného na maláriu - vyvolala vo vedeckej obci vo Francúzsku veľkú polemiku, sa nedávno stretol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď v rámci prípravy nových opatrení na boj proti epidémii vo Francúzsku konzultoval možné riešenia s viacerými odborníkmi.

Agentúra AFP konštatovala, že časť vedcov a verejnosti považuje Raoulta za spasiteľa, zatiaľ čo iní ho označujú za podvodníka. Raoult tvrdí, že jeho nová štúdia potvrdzuje účinnosť antimalarika chlorochín v boji proti koronavírusu. Raoult, ktorého teóriu si osvojil i prezident USA Donald Trump, uviedol, že jeho nová štúdia na 80 osobách ukázala, že štyria z piatich pacientov liečených týmto liekom mali "priaznivé" výsledky. Už skôr informoval, že po liečbe hydroxychlorochínom a antibiotickým azitromycínom počas šiestich dní vírus zmizol u troch štvrtín pacientov. Tento výskum ešte nebol recenzovaný ani publikovaný v nijakom lekárskom časopise. Ešte pred stretnutím Macrona s Raoultom francúzska vláda povolila použitie chlorochínu na liečbu špecifickej skupiny pacientov nakazených novým koronavírusom.