KORONAVÍRUS Talianska polícia varuje: Mafia môže využiť pandémiu vo svoj prospech

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

RÍM - Talianska polícia varuje pred organizovanými zločineckými skupinami alebo mafiou, ktoré v čase koronavírusovej pandémie prenikajú do odvetví priemyslu vyrábajúcich základné produkty dennej spotreby. Po uvoľnení súčasných opatrení a návratu do života spred krízy by tak mafia mohla kontrolovať aj tie spoločnosti, na ktoré predtým nemala vplyv, píše na svojej stránke spravodajská televízia CNN.