Severné Macedónsko a Albánsko sa dočkali: Môžu začať rokovania o členstve v EÚ

Videokonferencie sa v mene Európskej komisie zúčastnil eurokomisár pre rozšírenie a susedskú politiku Oliver Várhelyi. Obe západobalkánske krajiny očakávali otvorenie prístupových kapitol už vlani. Pred rokom im to sľúbila Európska komisia, avšak ich nádeje v októbri 2019 stroskotali najmä na odmietavom prístupe Francúzska a Holandska, ktoré vyjadrili skepticizmus v súvislosti s vývojom v oblasti demokracie a boja proti korupcii v týchto krajinách.

Francúzsko aj Holandsko však v posledných týždňoch zmiernili svoje námietky, čomu v januári pomohlo aj prijatie novej metodiky rozširovania zo strany eurokomisie. Rozširovací proces EÚ tak môže pokračovať i napriek tomu, že EÚ momentálne rieši najmä krízu spojenú so šírením pandémie koronavírusu. Agentúra Reuters v pondelok upozornila, že Grécko ešte pred niekoľkými dňami malo výhrady k spusteniu rokovacieho procesu so Skopje a s Tiranou. Tým by ich šance opäť ohrozilo, lebo toto rozhodnutie si vyžaduje jednomyseľnosť všetkých členov EÚ. Atény však zmenili svoj postoj po tom, ako EÚ presadila prísnejšie formulácie na ochranu národnostných menšín v Albánsku.