Dramatický večer v Nemecku: FOTO Šialenec strieľal v baroch, deväť ľudí prišlo o život

Policajný hovorca povedal, že strážcovia zákona podozrivého dnes skoro ráno našli mŕtveho u neho v dome. Členovia špeciálnej jednotky tam objavili ešte jedného mŕtveho človeka, nie je ale jasné, o koho ide. Podľa vyšetrovateľov nič nenasvedčuje tomu, že by útok mali na svedomí nejakí ďalší páchatelia.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU