Otec (43) zistil, že má nevyliečiteľný nádor na mozgu: Šialený čin, dobodal preto syna (†13)!

Hrozivá vražda sa odohrala v stredu 5. februára ráno v Rusku. Otec Oleg Drachev zaútočil na svojho 13-ročného syna Ilja a na hrudi mu spôsobil dve bodné rany. Chlapec po útoku zomrel.

Podľa predbežných údajov k tragédii došlo v ruskom meste Domodedovo. Žena, ktorá odišla do práce, začala mať podozrenie, keď jej nikto doma nedvíhal telefón. Rýchlo sa vrátila a keď nikto neotváral, vyrazila okno a našla dobodaného svojho manžela Olega Dracheva, ako sedí s nožom na podlahe. Muž jej povedal, že zabil svojho syna. Potom sa na ňu vrhol a pokúsil sa ju tiež zavraždiť, jeho partnerke sa ho však podarilo zamknúť v kúpeľni a následne zavolala políciu.

Pri príchode na miesto vraždy muža policajti ihneď zadržali. Nezistili sa žiadne známky intoxikácie alkoholom alebo drogami. Začalo sa trestné stíhanie, no ešte nebolo možné vypočuť Dracheva pre jeho agresívne správanie. Následne bol hospitalizovaný na psychiatickej liečebni v Moskve.

Kým otec neochorel, boli šťastná rodinka

Drachev so ženou a synom Iljom boli šťastná rodina a on oddaným otcom. Drachev, konštruktér, ktorý predtým slúžil v armáde, trávil všetok svoj voľný čas so svojím synom. Chodili na prechádzky, radi plávali a doma majstrovali. Všetko sa zmenilo, keď mu diagnostikovali nevyliečiteľný nádor na mozgu.

Oleg tvoril s jeho ženou a ženou šťastnú rodinku Zdroj: profimedia.cz

Podľa správ ruského internetového portálu Dni.ru začal mať kvôli tomu problémy s orientáciou v priestore a vyvinula sa u neho aj duševná porucha. Drachev následne prišiel o prácu a väčšinu času sedel doma. Podľa ruských novín Moskovskij Komsomolets povedal Drachev vyšetrovateľom, že mal pocit, že jeho žena nebude schopná vychovať sama chlapca po jeho smrti, pretože splácajú aj hypotéku.