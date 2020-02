Brutálny útok: Muž (23) dvakrát znásilnil a zavraždil 89-ročnú ženu! Súd bol nekompromisný

LONDÝN - Za zločin „sexuálneho alebo sadistického“ zavraždenia 89-ročnej ženy v jej vlastnej posteli odsúdili mladého Reecea Dempstera (23) na najmenej 34 rokov. Otrasný prípad otriasol Tottenhamom v auguste minulého roka. O rozsudku, ktorý padol vo štvrtok 6. februára, informovali noviny The Guardian.

Brutálny prípad otriasol britským Tottenhameom vlani v auguste. 23-ročný Reece Dempster vtrhol do domu Dorothy Woolmerovej, prezývanej Dot, keď spala a brutálne na ňu zaútočil. Súd sa konal vo štvrtok, 6. februára, v budove mestkého súdu v Old Bailey v Londýne. O celom prípade informovali britské noviny The Guardian.

Dempster, ktorý povedal, že predtým pil gin a fajčil crack, sexuálne napadol staršiu ženu, ktorá bola menšia ako 1,52 metra a mala osteoporózu, udrel ju do hlavy a spôsobil jej ďalšie zranenia, ktoré boli pre Dorothy smrteľné. Ráno z miesta činu utiekol s jej kabelkou a dvoma flašami alkoholu, pričom si odniesol len sto libier. "Nestálo to za to," povedal Dempster.

Sudca Justice Edis sledoval správanie Dempstera na súde. „Nepochybujem o tom, že vaše správanie bolo ovplyvnené konzumáciou alkoholických nápojov a cracku, ale to neospravedlňuje to, čo ste urobili. Vlastne je to horšie. Bola maličká a bezbranná a vy ste to vedeli. Kvôli vám zomrela nepredstaviteľne hroznou smrťou," povedal, pričom s ním pri prejave udržoval očný kontakt.

Dorothy Woolmerová Zdroj: Metropolitan Police

"Zdá sa, že ste ju vo svojom opitom stave zabil pre potešenie. Vražda zahŕňala sexuálne alebo sadistické správanie. Ste veľmi nebezpečný muž," dodal sudca Edis. Prokurátor Anthony Orchard QC uviedol, že Dempster mal v registri dve predchádzajúce odsúdenia za zločiny a v čase vraždy porušil podmienečný trest.

Dorothyno mŕtve telo objavila jej sestra

Dempstera vychovala jeho stará mama, ale neskôr sa zoznámil so svojím otcom Markom Vaughanom, drogovo závislým. Podľa súdu to bol práve Vaughan, ktorý povzbudzoval Dempstera k páchaniu zločinov, aby uspokojil svoju závislosť od drog. Mesiac pred vraždou Dempster cestoval po danej oblasti a ponúkal záhradnícke práce, pričom si tajne vyberal domy obývané starými obeťami, ktoré by boli ideálne na vlámanie.

Reece Dempster Zdroj: Metropolitan Police

Woolmerovej polonahé mŕtve a krvavé telo našli v posteli jej sestra a blízka priateľka, ktoré sa o ňu obávali. Keď ju ráno prišli navštíviť, nikto neodpovedal. Jej sestra, Lilian Richardsonová, opísala, že po vražde nedokázala ani prechádzať okolo domu Woolmerovej. „Skutočnosť, že človek ako on žije a dýcha rovnaký vzduch ako Dot, je nemysliteľná. Zaslúži si vedieť, ako sa všetci cítime. Zaslúži si stráviť zvyšok svojho života zavretý v base... taký bezmocný ako prinútil Dot, aby sa cítila v tú noc," uviedla Richardsonová.

„Udalosti okolo smrti mojej sestry priniesli mne a celej mojej rodine extrémny zármutok a stres, pretože sme veľmi blízka rodina. Bola najlepšou sestrou, akú som si kedy mohla priať, “ dodala s ľútosťou Lilian na záver.