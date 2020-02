Európska únia v reakcii na mierový plán pritvrdzuje tón: Odchyľuje sa od parametrov

Európska únia v Borrellovom vyhlásení pripomína svoju oddanosť už dohodnutému riešeniu založenému na existencii dvoch štátoch - izraelského a palestínskeho - v rámci hraníc z roku 1967, žijúcich bok po boku v mieri, bezpečnosti a vzájomnom rešpekte. Americká iniciatíva, ktorú 28. januára vo Washingtone predstavil prezident USA Donald Trump, sa podľa Borrella "odchyľuje od týchto medzinárodne dohodnutých parametrov."

Borrell vo svojom vyhlásení žiada priame rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi a vyjadruje i znepokojenie nad vyhláseniami týkajúcimi sa perspektívy anexie údolia rieky Jordán a ďalších častí Predjordánska, ktorú Izrael pripustil. Pripomína, že "v súlade s medzinárodným právom a rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov Európska únia neuznáva suverenitu Izraela nad územiami okupovanými od roku 1967".

Európska únia pritvrdila tón

Borrell varuje, že kroky smerom k anexii, ak by sa podnikli, by nezostali bez povšimnutia, všíma si agentúra Reuters, podľa ktorej EÚ pritvrdila tón v porovnaní so svojou prvou reakciou na Trumpom oznámený plán pre urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu. EÚ prostredníctvom Borrellovho vyhlásenia opakuje aj svoj "zásadný záväzok" ohľadom bezpečnosti Izraela, a to aj so zreteľom na súčasné a vznikajúce hrozby v regióne. Mierový plán, ktorý predstavil Trump, bol vypracovaný pod vedením jeho zaťa Jareda Kushnera. Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.

V americkom pláne sa im ako hlavné mesto možného palestínskeho štátu navrhuje dedina Abú Dís, ležiaca v tesnej blízkosti východného Jeruzalema, za bezpečnostným múrom vybudovaným na tomto území Izraelom. Trumpom prezentovaný plán odmietli Palestínčania, Liga arabských štátov i Organizácia islamskej spolupráce (OIC). Spojené štáty požiadali, aby sa tento štvrtok konalo zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, aby tam zazneli príspevky ostatných 14 členských štátov BR OSN k Trumpovmu plánu.