AKTUÁLNE Vo Francúzsku sa zrútil most: FOTO Hlásia mŕtveho, zranených a nezvestných

Niekoľko ľudí je zranených a nezvestných, uviedol pre rozhlasovú stanicu France Bleu Occitanie policajný prefekt regiónu Haute-Garonne. V kritickom okamihu boli na moste tri autá, pričom dve z nich - osobné a nákladné - spadli do rieky. Svedkovia hovoria o ďalších dvoch autách, ktoré po páde mosta zhltla rieka. Tesne pred kolapsom mosta po ňom údajne prechádzal školský autobus plný detí, stihol však prejsť na druhý breh.

Years of reducing local finances whilst increasing local responsibilities is now putting lives at risk. There are now 25,000 bridges in France with severe structural faults. pic.twitter.com/VU6GOpAFEj