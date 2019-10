Veterán európskych dejín odchádza: Juncker pri lúčení potláčal slzy, vďaka za spolupáchateľstvo

Nakoniec Jeanovi-Claudovi Junckerovi zlyhal hlas. „Do konca svojho života budem hrdý na to, že som mohol slúžiť Európe,“ povedal lúčiaci sa predseda Európskej komisie v piatok so slzami v očiach. Bol to jeho zrejme posledný summit EÚ, celkovo 147. v jeho dlhoročnej kariére luxemburského premiéra a od roku 2014 v súčasnom úrade, informovala agentúra DPA.

Zdroj: SITA/AP/Olivier Matthys

Juncker sa poďakoval predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi za jeho priateľstvo a "spolupáchateľstvo" - a emóciám sa nevyhol ani Tusk, keďže aj on čoskoro odchádza z funkcie. Junckera nazval kolegom a priateľom a novinárom poďakoval za to, „že ste s nami zostávali hore tak dlho a dokonca sa smiali na niektorých našich vtipoch“, čo znova vyvolalo smiech.

This was my last #TripartiteSocialSummit, but work on the social dimension of the #EU must go on. I am happy that we can build on the European Pillar of #SocialRights and that the #EULabourAuthority starts its work today. It wouldn’t be Europe if it was not social. pic.twitter.com/Dy3TWaxXQe