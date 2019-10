EXKLUZÍVNE FOTO Pellegrini v lietadle po summite, takto ste ho ešte nevideli! Bolo to vyčerpávajúce

BRATISLAVA/BRUSEL – Aj premiér Peter Pellegrini je len človek. Rovnako ako ďalší lídri EÚ, aj on má za sebou vyčerpávajúci dvojdňový summit v Bruseli. Lídri rokovali neskoro do noci a hneď od rána znova pokračovali. Podľa premiéra bol summit vyčerpávajúci, no je rád, že podporili brexitovú dohodu. Po summite išiel rovno za rodinou do Banskej Bystrice. V lietadle sa prechádzal len v ponožkách a nebol v obleku.

Každý máme svoje limity a dvojdňový summit dal zabrať novinárom, ale aj lídrom členských krajín Európskej únie. Hlavnou témou summitu bol brexit. Lídri konečne odobrili nový návrh brexitovej dohody. Po brexite rokovali o aktivitách Turecka i o možnom vstupe Alánska a Severného Macedónska do EÚ. Rokovani skončili o tretej ráno.

Premiér len v ponožkách

Premiér následne pokračoval v rokovaniach na summite od skorých ranných hodín. Lídri si tak stihli dopriať len niečo vyše štyroch hodín spánku. Dvojdňový summit skončil okolo štvrtej poobede. Premiér sa následne presunul do vládneho špeciálu. Počas letu si doprial troška oddychu a pohodlia. Po lietadle sa prechádzal len v ponožkách, nebol v obleku, ale v rifliach. „Takto je to pohodlnejšie, aspoň na chvíľu si človek vydýchne,“ povedal pre Topky premiér.

Zo summitu rovno domov

Summit bol aj podľa jeho slov náročný, no je rád, že sa zhodli na brexitovej dohode. „Samozrejme, bolo to vyčerpávajúci summit, ale som rád, že sme sa dohodli. Na spánok veľmi priestor nebol, ale teraz si aspoň deň oddýchnem doma,“ uviedol premiér. Po prílete do Bratislavy šiel rovno do Banskej Bystrice za rodinou. Oddýchne si však len deň. V nedeľu ho už opäť čakajú povinnosti.

Britský premiér ma milo prekvapil

Pellegrini včera po skončení summitu informoval novinárov počas tlačovky o záveroch. Najväčšou témou bol, samozrejme, brexit. Lídri sa konečne zhodli a odobrili návrh novej brexitovej dohody. „Loptička je na strane britského parlamentu,“ uviedol premiér, ktorý počas rokovania sedel priamo pri britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi. Ľudsky zhodnotil aj to, ako na neho Johnson pôsobil osobne.

Zdroj: EU

„Musím povedať, že moja osobná skúsenosť a diskusia s ním je pre mňa pozitívnejšou skúsenosťou, ako som si predtým myslel len na základe nejakých mediálnych výstupov,“ povedal novinárom premiér. Johnsonove vystúpenia neboli podľa Pellegriniho teatrálne, ale boli vecné.

Zdroj: SITA/AP/Olivier Matthys

„Boli to trefné vyjadrenia, bol dobre pripravený aj k ďalším otázkam.“ Johnson rokoval s lídrami aj o rozširovaní EÚ. Pri tejto téme bol vo zvláštnej situácii, keďže sám je premiérom odchádzajúcej krajiny. „Bol v komplikovanejšej situácii na rozdiel od nás, pretože aj on ako premiér krajiny, ktorá odchádza z EÚ bol podporovateľ toho, aby Európa započala proces rozširovania,“ prezradil Pellegrini vtipný moment z rokovaní.

Náročné rokovania

Dvojdňový summit sa skončil v piatok okolo tretej poobede. Bol kľúčový najmä čo sa týka novej dohody o brexite. Dohoda nakoniec po viacerých pochybnostiach bola lídrom predložená na štvrtkové rokovanie. Boris Johnson a Jean-Claude Juncker krátko pred začiatkom summitu oznámili, že sa dohodli. Teraz je však na Veľkej Británii, či v parlamente tento zákon prejde.

Zdroj: EU

Okrem toho sa summite rozoberali aktivitý Turecka v ekonomickej zóne Cypru i vojenskú operáciu Turecka v Sýrii. Lídri členských krajín tieto aktivity odsúdili. Ďalšou témou bolo rozširovanie Európskej únie. Lídri však nedospeli k dohode o prístupových rokovaniach s Albánskom a Severným Macedónskom. Pellegrini súhlasil s Junckerom aj s Donaldom Tuskom, podľa ktorých bola chyba, že EÚ rokovania neotvorili. Pellegrini uviedol, že .

Za menšie pozitívum vníma Pellegrini aspoň to, že lídri sú ochotní vrátiť sa k tejto téme ešte pred budúcoročným summitom EÚ o rozširovaní v Záhrebe, ktorý na jar 2020 pripraví chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ. V piatok od rána rokovali o dlhodobom rozpočte EÚ. Slovensko rozpočet podporuje, no výhrady malo fínske predsedníctvo. Premiér naznačil, že debaty o viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie 2021 - 2027 zatiaľ nevyústili do nejakej kompromisnej dohody. Lídri okrem toho rokovali o klíme a budúca šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila základné piliere svojho programu.