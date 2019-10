Premiér Pellegrini po skončení summitu v Bruseli, brexitovú dohodu víta: VIDEO Prestrelka s Dankom

Premiér sa okomentoval aj nový text dohody o brexite, ktorú EÚ a Británia dosiahli vo štvrtok v prvý deň summitu. "Tak, ako je všetkým známe, loptička je teraz na strane britského parlamentu a my s napätím budeme očakávať, ako zajtra - pretože tak je to plánované - britský parlament rozhodne," povedal.

Neboli viaceré verzie brexitu

Lídri podľa Pellegriniho v tejto súvislosti nediskutovali o rôznych možných variantoch, ale dohodli sa, že budú reagovať len na základe konkrétnej skutočnosti, ktorá vo Veľkej Británii nastane, a potom zvážia svoj ďalší postup. Britský parlament bude na sobotňajšom mimoriadnom zasadaní hlasovať o schválení novej dohody o brexite.

Pellegriniho mrzia Dankove vyjadrenia

Pellegrini odporúča predsedovi parlamentu a SNS Andrejovi Dankovi, aby venoval svoju energiu a entuziazmus rezortom v správe SNS. V piatok tak reagoval na kritiku koaličného partnera smerovanú k ministerstvám pod správou Smeru. "Mrzí ma, keď koaličný partner v poslednej dobe takto intenzívne komentuje prácu rezortných ministrov a hlavne rezortov, ktoré sú v portfóliu našej politickej strany," povedal premiér s tým, že väčšinou sa snaží tieto vyjadrenia nekomentovať. Pripomenul zodpovednosť za stabilitu koalície i krajiny.

Dankovi odporučil, aby namiesto zdravotníctva či sociálnej sféry dohliadal na svojich ministrov. "Napríklad v školstve, kde sme prišli minulý rok o viac ako 108 miliónov eur, ktoré mohli skončiť v našich univerzitách a vedecko-výskumných inštitúciách, ale neboli sme schopní ich minúť a museli sme ich vrátiť naspäť," upozornil. Dodal, že tento rok sa môže situácia opakovať. O zasadnutiach koalície povedal, že na ne síce nechodí, no o ich obsahu je pravidelne informovaný. Ako uviedol, dohaduje sa na nich postup ohľadom konkrétnych zákonov.

Premiér by sa mal pozrieť do zrkadla a neklamať, reagoval Danko

Ak chce premiér Pellegrini pokračovať v útokoch na SNS, môže strana urobiť tlačové besedy o čerpaní eurofondov v minulosti aj podnikateľovi Jozefovi Brhelovi. Danko to uviedol v reakcii na slová premiéra po summitovej tlačovke. Premiérovi odporúča pozrieť sa do zrkadla a neklamať. "Ak predseda vlády po svojom vyjadrení o tom, že by vedel vládnuť s Andrejom Kiskom, po klamstve o minimálnej mzde, chce pokračovať v klamstvách a útokoch na SNS, môžeme budúci týždeň urobiť pár tlačových besied o čerpaní fondov na školstve v rokoch 2012 až 2016, ako aj o pánovi Brhelovi," povedal Danko.

Na margo Pellegriniho kritiky čerpania eurofondov v školstve reagoval s tým, že "žiadnych 108 miliónov eur za školstvo sa nemuselo minulý rok vracať do Bruselu". Danko doplnil, že spomínaná suma je takzvaný dekomitment, teda že sa čerpalo menej, ako sa mohlo podľa pravidiel. "V roku 2017 sa čerpalo o 27 miliónov menej v dôsledku slabého čerpania v roku 2014 a v roku 2018 sa čerpalo o 81 miliónov menej v dôsledku slabého čerpania v roku 2015. V oboch rokoch 2014 a 2015 viedol rezort školstva nominant Smeru-SD. V roku 2014 sám pán predseda vlády Pellegrini a následne jeho blízky priateľ, minister Juraj Draxler," zhrnul Danko.

Slovensko podporilo návrh pre dlhodobý rozpočet EÚ

Slovensko v rámci prebiehajúcich debát o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ trvá na pôvodnom návrhu Európskej komisie a je sklamané z plánov, ktoré predostrelo fínske predsedníctvo v Rade EÚ. Premiér naznačil, že debaty o viacročnom finančnom rámci (VFR), čiže na obdobie 2021 - 2027, zatiaľ nevyústili do nejakej kompromisnej dohody. Priznal, že Slovensko sa prikláňa k návrhu eurokomisie vynaložiť 1,114 % hrubého národného dôchodku (HND) 27-člennej EÚ, už bez Spojeného kráľovstva, na "tradičné politiky", ako sú súdržnosť a poľnohospodárstvo. Fínsko sa pokúša v mene členských krajín "skresať" tento návrh na 1,05 % HND.

"Slovensko nie je nadšené z návrhu fínskeho predsedníctva, ktoré navrhlo nižší rozpočet, pretože ak má mať EÚ víziu pre najbližších 10 až 20 rokov a ak chce byť silnou, inovatívnou a rozvíjajúcou sa ekonomikou, tak si nemyslím, že rozpočet navrhnutý fínskym predsedníctvom to môže naplniť," vysvetlil premiér.

Podstatné zvýšenie národného príspevku do eurorozpočtu

Spresnil, že SR nemôže súhlasiť s krátením prostriedkov v oblasti kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky. "Zároveň si myslím, že by sa mali skončiť rôzne zľavy, takzvané rabaty alebo korekčné mechanizmy, lebo sa ukazuje, že nie všetky krajiny vzhľadom na svoju ekonomickú výkonnosť prispievajú rovnako do rozpočtu EÚ a majú aj rôzne úľavy," opísal situáciu. Dodal, že napríklad Holandsko prispelo za posledné tri roky do rozpočtu EÚ 0,57 % HND, kým Slovensko za rovnaké obdobie dávalo 0,80 % HNP.

Pellegrini poznamenal, že budúci VFR bude pre Slovensko znamenať podstatné zvýšenie národného príspevku do eurorozpočtu, zároveň však dodal, že sme riadnym členom EÚ a chceme si plniť svoje záväzky, avšak aj napriek vyšším odvodom do pokladnice Únie stále zostane čistým prijímateľom a dostaneme zo spoločnej kasy viac, ako tam dáme. Lídri EÚ sa k téme dlhodobého rozpočtu vrátia počas decembrového samitu a nie je vylúčené - ak nenájdu zhodu -, že sa kvôli tomu bude začiatkom roka 2020 konať mimoriadny rozpočtový samit EÚ.

Budúca šéfka EK predstavila piliere svojho programu

Premiér pripomenul aj to, že v piatok sa lídri EÚ stretli so šéfkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá predstavila základné piliere svojho programu, pričom Slovensko sa zhoduje s jej prioritami v oblasti dobudovania jednotného trhu, zavádzania moderných technológií, vyrovnávania socio-ekonomických ukazovateľov a spoločnom boji proti klimatickým zmenám.

Pellegrini súhlasí s Tuskom a Junckerom

Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok po skončení dvojdňového summitu EÚ uviedol, že hlavy vlád a štátov urobili chybu, keď nedospeli k dohode o otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Rovnaký názor v Bruseli predostrel aj Pellegrini. Sklamanie z tohto konkrétneho bodu rokovaní lídrov EÚ netajil ani predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Exekutíva EÚ navrhla členským štátom začať rokovania s Albáncami a Macedónčanmi.

"Osobne si myslím, že to bola chyba," povedal Tusk pred novinármi s odkazom na neúspešné nočné rokovania, keď niektoré členské krajiny - pod vedením Francúzska - odmietli začiatok rokovaní o členstve s dvoma západobalkánskymi štátmi. "Nie je to zlyhanie, je to chyba. Skutočne sa cítim v rozpakoch," priznal a dodal, že ak obe kandidátske krajiny zložili potrebné "skúšky" požadované Úniou, niektorí členovia EÚ svoje "skúšky" nezvládli.

Francúzsko malo ako jediné výhrady voči Tirane aj Skopje, kým proti šanciam Albánska boli aj Dánsko a Holandsko. "Som veľmi sklamaný, že sa nepodarilo dospieť k dohode o otvorení prístupových rokovaní. Slovensko podporuje rozširovanie, lebo je to investícia do stability EÚ a daného regiónu, je to investícia do prosperity v našom susedstve a je to dôležité aj z hľadiska dôveryhodnosti EÚ ako takej," opísal situáciu premiér. Dodal, že obe krajiny splnili podmienky pre otvorenie prístupových kapitol a neschopnosť nájsť dohodu je zároveň aj zlyhaním pri plnení už daných sľubov. Pripomenul, že Severné Macedónsko bolo ochotné zmeniť názov krajiny aj v očakávaní vstupenky pre členstvo v EÚ.

Premrhali sme čas a šancu

Za menšie pozitívum vníma Pellegrini aspoň to, že je ochota lídrov vrátiť sa k tejto téme ešte pred budúcoročným summitom EÚ o rozširovaní v Záhrebe, ktorý na jar 2020 pripraví chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ. "Premrhali sme čas a šancu dať perspektívu obyvateľom západného Balkánu, na to, aby EÚ mala väčší vplyv v tomto regióne, a možno sa budeme aj naďalej s údivom pozerať na to, ako tam bude pôsobiť Rusko, arabské krajiny alebo Turecko," upozornil. Nemalé aktivity v tomto priestore vyvíja aj Čína a Spojené štáty majú dvoch osobitných vyslancov pre západný Balkán.

Premiér spresnil, že v mene SR "rázne bojoval" na summite za to, aby Únia bola pozitívna voči Skopje a Tirane, a dodal, že chce vyslať jasný signál, že obe krajiny sa môžu spoľahnúť na podporu Slovenska a krajín V4, ktoré boli za prístupové rokovania. Pellegrini zároveň vyjadril nádej, že do záhrebského summitu sa podarí presvedčiť aj zatiaľ skeptické krajiny, už aj preto, že samotné otvorenie prístupových kapitol automaticky neznamená okamžité prijatie kandidátskych krajín a okamžité rozšírenie Únie.

Lídri EÚ odsúdili aktivity Turecka

Lídri Európskej únie v piatok na zasadnutí Európskej rady veľmi rázne odsúdili aktivity Turecka vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru a aj vojenskú operáciu Turecka v Sýrii, povedal premiér. Operácia v Sýrii podľa názoru lídrov členských krajín EÚ "výrazne destabilizuje samotný región a zhoršuje humanitárnu situáciou v Sýrii". "Vítame samozrejme dohodu Turecka a Spojených štátov o dočasnom prerušení bojov," povedal Pellegrini.

V oblasti dodávok zbraní do Turecka sa podľa premiéra nehľadala spoločná pozícia európskych krajín a bolo to skôr ponechané na dobrovoľnom prihlásení sa k záväzku zbrane nedodávať. Postoj Slovenska je podľa premiéra veľmi jasný a Slovensko má už dlhodobo tradíciu, že do krajín, "kde prebieha vojenský konflikt alebo ktoré sú na listine", zbrane nedodáva, resp. neudeľuje licencie pre spoločnosti, ktoré by tam chceli zbrane vyviezť. Zbrane sa nebudú vyvážať ani do Turecka, uviedol Pellegrini a zdôraznil, že sa to týka všetkých nových kontraktov.