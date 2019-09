Nepochopiteľný skrat: Zrážka autobusu s nákladným autom v centre Brna sa skončila tragicky

Podľa českého denníka iDnes jedna žena v autobuse zomrela. Miesto bolo kompletne nepriechodné a vytvorili sa kolóny. Po pol druhej popoludní policajti sprejazdnili jeden z troch pruhov. Nehoda sa stala krátko pred dvanástou dopoludnia. Hasiči na miesto vyslali päť svojich jednotiek. Zdroj: Policie ČR „Podľa predbežného zistenia autobus zastavil. Za ním šli dva kamióny, prvý sa vyhol, druhý nie a čiastočne narazil do ľavého boku autobusu,“ uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek. Zatiaľ nie je jasné, z akého dôvodu na rušnej ceste autobus zastavil. Celkovo sa zranilo osem ľudí. „Jedného človeka sme museli z autobusu vyslobodiť,“ povedal hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. Šlo o ženu, ktorej zranenia boli však natoľko vážne, že im namieste podľahla. „Dve ženy sme s ľahšími zraneniami odviezli do fakultnej nemocnice,“ povedala hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Zdroj: Policie ČR V autobuse cestovalo dohromady dvadsaťtri pasažierov na dvojdenný zájazd do Valtíc. Podľa Mikošku šlo o seniorov. Z miesta nehody ich odviezol náhradný autobus. „Vyslali sme tam ešte osobné auto pre nášho vodiča a prípadne pre cestujúcich, ktorí sú teraz v nemocnici. Uvidí sa, či budú môcť alebo chcieť v zájazde pokračovať,“ poznamenal za dopravcu PragoTour Jiří Vlasák. Zdroj: Policie ČR Boli v kontakte aj s vodičom, ale čo konkrétne sa stalo, nevedia. Ani prečo autobus zastavil. „Vieme len, že chvíľku stál v odstavnom pruhu. Vodič je z toho, čo sa stalo, otrasený,“ doplnil a dodal, že podobná udalosť sa im doteraz nestala.

Okolo tretej popoludní už bola doprava plynulejšia, otvorili už aj oba zjazdy z D1 na exit 194 v smere na Mikulov, ktoré polícia pre prejazd pre záchranné zložky uzavrela. Mierne problémy nastali ešte počas popoludňajšej špičky.